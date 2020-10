Video: el médico de la foto viral de Cutral Co pidió "no juntarse"

El médico del hospital de Cutral Co cuya foto se viralizó por estar sentado en el suelo descansando pidió a los vecinos y vecinas que "no se junten" y se cuiden. "No estamos acostumbrados a tanta muerte, todos los días, tanta gente", dice el profesional Cristian Díaz.

Su figura se viralizó por la fotografía que registró una compañera. “A las 3 de la mañana habíamos terminado de conectar a un paciente al respirador, y tenía que esperar los resultados de una radiografía de tórax, y quería sentarme y no tenía donde y lo hice ahí”, dice.

El profesional trabaja hace 16 años en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul. Es médico clínico y cardiólogo, y ese día había ingresado a las 8. Le tocó ese paciente después de una guardia "muy dura".

El profesional sostiene que se producen muchos ingresos y pacientes muy graves. Y la terapia intermedia desborda de pacientes conectados al respirador al igual que la sala general que está adaptada.

Su estado, en ese momento era de mucho estrés y cansancio, teniendo en cuenta que había entrado a las 8 y no paró. “Las guardias son así, pero en este último tiempo son muy cansadoras. A veces no podemos comer, sentarnos para tomar nada”, indicó.

El profesional insistió en que la comunidad debe evitar las reuniones sociales o familiares. "Será un mes, dos meses, hasta que los casos bajen, pensábamos que habíamos llegado al pico pero nos da la sensación que no", mencionó.

Así indicó que todos los días ingresan 6, 7 u 8 personas graves y todos los días se muere alguien. Los contagios diarios se repiten y los nuevos no bajan por lo que la única forma de cortar es "dejar de juntarse".

En Cutral Co y Plaza Huincul, hay circulación comunitaria y la cantidad de casos activos son 410, en la primera localidad, y en la segunda son 168, mientras que los fallecidos suman 43.