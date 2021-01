Actividades para el verano

BAHÍA BLANCA

Varias son las actividades que se practican en verano. El período del estío, que sirve para “recargar pilas”, permite desarrollar distracciones que durante la época laboral no se pueden hacer. Así tenemos atracciones como el mar, el sol, los paseos, los espectáculos, la “timba” oficial y no y otros atractivos. Pasado cierto tiempo, tanto descanso cansa a ciertas personas que no están habituadas. Por eso los legisladores jamás se cansan de descansar. ¿Por haber tenido exceso de trabajo durante el año? Tal vez.



Los que seguimos en el “yugo” pensamos: ¿qué pensarán en el tiempo libre del verano? ¿Evaluarán las leyes que deberán presentar para beneficio del pueblo? No lo creo. Pero para ayuda memoria les recordaremos las posibilidades que están pendientes a fin de “arreglar” lo que está mal. Por ejemplo:



• No se derogó la ley de Convertibilidad cuyas cifras no se actualizan, eso perjudica a los que se jubilan. Desde marzo de 1992 no se modifican las mismas, con lo que se habla un idioma diferente.



• Los depósitos jubilatorios son privados. Y si son así no los pueden ni deben tocar, pero lo hacen. Entonces deberían derogar las leyes que obligan a comprar bonos que luego no pagan o lo hacen con rentas ridículas y los perjudicados son los jubilados.



• Cambiar la ley en que los intereses pueden incorporarse a los precios y salen diciendo “40 cuotas sin interés”. También cuando “alguien” comete un error y la Justicia le da la razón a uno, es extensivo a todos los demás. Caso Telecom, que está cobrando un impuesto que no debe. No se debe aplicar el refrán “El que no llora no mama…”. El resto se lo dejamos para ustedes.

¡Piensen, aunque sea algo casi imposible!



Martha S. Kelly

DNI 6.437.720