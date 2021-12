Agüero se retiró del fútbol: las figuras del fútbol argentino que también dicen adiós en este 2021

Sergio «Kun» Agüero anunció esta mañana que se retira del fútbol debido a complicaciones de salud. El anuncio del exdelantero de la Selección Argentina provocó una enorme tristeza por tratarse de una figura de renombre mundial, sin embargo, en redes sociales abundaron los mensajes de buenos deseos para la próxima etapa que comienza en su vida.

Así, El Kun se suma a una larga lista de referentes que decidieron colgar los botines este año. Leonardo Ponzio de River, Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco en Newell´s, Lisandro López en Racing y Carlos Tevez en Boca, son otras de las figuras que le dijeron adiós al deporte en este 2021, aunque todas estas jugaban en el país.

A continuación, el repaso uno por uno:

– Sergio «Kun» Agüero

El exIndependiente anunció hoy que deja el fútbol por problemas de salud. ‘‘He decidido dejar de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro, pero fui muy feliz igual. Fue una decisión que tomé por mi salud. Ya saben porqué tomé esta decisión», dijo el Kun entre lágrimas, al ofrecer una conferencia de prensa.

«Desde los 5 años que toqué una pelota mi sueño era jugar en primera división. Nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecer a todos. A Independiente, a Atlético Madrid, a la gente del City, donde dejé lo mejor y me tratan muy bien, y a la gente del Barcelona. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo y estoy muy agradecido a la gente. También a la Selección Argentina que lo que más amo«, añadió.

Además de los títulos en los clubes por los que pasó y la medalla de Oro en Beijing 2008, El Kun jugó durante 15 años en la Selección Nacional. Convirtió 42 goles- se ubica como tercer máximo artillero del conjunto nacional- y logró este año la Copa América en Brasil. También disputó tres Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 donde el seleccionado logró ser subcampeón y Rusia 2018.

Agüero decidió ponerle punto final a su carrera a los 33 años debido a que no pudo superar una arritmia que se le detectó en octubre pasado.

– Leonardo Ponzio

«Cuesta referirse a un retiro. Sé que iba a llegar el final. No le puedo pedir más a este deporte. Lo que venga será para valorar», había dicho el histórico capitán de River al ser distinguido como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires, días atrás.

«Estamos disfrutando lo último que nos queda. Prefiero terminar de la manera que yo quiero y no en otra circunstancia. Hoy me puedo tomar ese atrevimiento», agregó el mediocampista, quien sugirió que podría seguir en Núñez pero con otro rol.

Ponzio, de 39 años, es el más ganador de la historia de River junto a Ángel Labruna.

– Carlos Tevez

El ídolo de de Boca aclaró días atrás que no se siente «retirado» de la actividad pero convive con distintas sensaciones: «A veces me pica el bichito por volver a jugar, y en otras no. Combinaría el placer de tener tranquilidad con el placer de jugar al fútbol. No pienso en un partido despedida. Pero ya no estoy para aguantar el Mundo Boca, porque te consume mucho», había dicho Carlitos, que disputó dos mundiales con la Selección Nacional.

Es el segundo jugador argentino con más títulos de la historia, ​ solo por detrás de Lionel Messi, y es el décimo máximo goleador histórico de Boca. Jugó en distintos clubes del mundo y había anunciado su alejamiento del Xeneize a mitad de este año.

Lisandro López

Si bien se despidió de Racing, el delantero definiría su futuro la próxima semana. Podría terminar su carrera en Sarmiento de Junín.

En Sarmiento tienen expectativa sobre la decisión de «Licha», de 38 años, aunque las fuentes dirigenciales le aclararon que «dependerá de su deseo personal».

Maximiliano Rodríguez

El exLiverpool fue compañero de Messi en la Selección. Además compartió plantel con, entre otros, Luis Suarez y el español Fernando Torres. Dejó el fútbol a los 40 años.

«Es muy difícil hablar en este momento. Este es el patio de mi casa. Me acuerdo de mi abuelo, que empezó con esta locura. Les agradezco a mis tíos, que fueron como padres, y a mis primos y amigos, que estuvieron siempre», había dicho en su último partido profesional en el estadio de Newell´s.

Ignacio Scocco

El delantero de Newell’s Old Boys y también multicampeón con River anunció su retiro a los 36 años, luego de jugar casi 18 años en primera división. Desde su debut en Newell’s Old Boys en 2004- cuando salió campeón- Scocco transitó una carrera exitosa que incluyó el fútbol europeo, el mexicano, el brasileño y un paso también por el seleccionado argentino.