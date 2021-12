Entre lágrimas, el Kun Agüero anunció que se retira del fútbol

Subió al escenario llorando y le costó hablar. Sergio ‘Kun’ Agüero dio a conocer su decisión sobre el retiro de la práctica activa del fútbol a causa de la afección cardíaca detectada en octubre tras un partido de la Liga española.

El acto se demoró unos minutos. La emoción del Kun se notó apenas pisó la platea de Camp Nou. Acompañado del presidente de la entidad, Joan Laporta, en un clima de tristeza y resignación, el futbolista argentino despejó dudas sobre su futuro.

Agüero comenzó diciendo: ‘‘He decidido dejar de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro, pero fui muy feliz igual. Fue una decisión que tomé por mi salud. Ya saben porqué tomé esta decisión».

»Desde los 5 años que toqué una pelota mi sueño era jugar en primera división. Nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecer a todos. A Independiente, a Atlético Madrid, a la gente del City, donde dejé lo mejor y me tratan muy bien, y a la gente del Barcelona. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo y estoy muy agradecido a la gente. También a la selección argentina que lo que más amo», dijo.

Sus seres queridos también estuvieron en la conferencia. »Gracias a todos los que están acá, a mi familia, a las personas que trabajaron desde los 3 años conmigo. Tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mi. Primero está mi salud. Estoy orgulloso por la carrera que hice», agregó el ahora exjugador argentino.

Agüero, de 33 años y surgido de Independiente, debió abandonar el partido que Barcelona jugaba ante Alavés el 30 de octubre pasado por la Liga de España a causa de un repentino mareo que luego derivó en una serie de estudios que confirmaron que padece una arritmia cardiaca, que si bien está siendo tratada, es probable que le impida continuar con su carrera deportiva. »Estuve en buenas manos de los médicos y me dijeron que lo mejor era esto, hice todo lo posible», comentó.

Luego respondió preguntas de los periodistas presentes y, entre otras cosas, declaró: »Uno siempre quiere seguir ganando cosas, pero me voy muy contento por los títulos que he ganado. Uno siempre quiere dar más pero lo di todo. Siempre digo que al final el jugador está en un equipo, no en lo individual».

En el evento también estuvo presente el español Josep ‘Pep’ Guardiola, quien fue el entrenador que más partidos (182) dirigió al «Kun». Pep viajó desde Manchester junto a Txiki Begiristain, director deportivo del City.

El «Kun» llegó al Barcelona procedente del Manchester City en junio pasado y al poco tiempo sufrió una rotura muscular en el gemelo. En LaLiga, disputó cuatro encuentros marcando un gol ante el Real Madrid en el clásico jugado en el estadio culé.

En la Liga de Campeones jugó un encuentro ante el Dinamo de Kiev totalizando 165 minutos con la camiseta del equipo catalán.