Airbag de gira en Neuquén: Con la fuerza de la música universal

La banda de rock “Airbag”, integrada por Patricio, Guido y Gastón Sardelli, está de gira en la zona, y presentará sus nuevos temas “Como un diamante” y “Así de fácil”, el próximo viernes a las 22, en Casino Magic.

Después de haber estado en México, Uruguay y Perú, y de haber sido premiados como Artista Argentino del año en los MTV Millenniall Awards 2015, a MTV Latinos, MTV Amsterdam y Latin Grammy, entre otros. Fueron elegidos como apertura de los shows más recientes de “Guns N’ Roses” y “Bon Jovi” en Argentina.

En mayo de 2017, dieron un concierto memorable y sin precedentes junto con la Orquesta Buenos Aires Sinfónica, y ensamblaron sus canciones, el rock, la música clásica y piezas únicas como el memorable “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla. En diciembre de 2017, la presentación del “Sinfónico Ultra” agotó las entradas en el mítico Luna Park de Buenos Aires.

Valor de la entrada $900 Se pueden obtener en la sala del casino (Planas 4005), en tarjeta Actual (San Luis 352) y en viaticket.com.ar.

En dialogo con “Rio Negro”, Guido Sardelli se refirió al show de este viernes, en Neuquén:

P: Hace más de veinte años que están establecidos como banda: ¿festejaran los veinticinco?

GS: Creo que sí. Espero estar tocando hasta el día que me muera, como los Stones (risas). Podrían no tocar, pero ellos tocan, porque la pasan bien.

P: ¿Cómo sienten que evolucionaron en todo este camino?

GS: Es un crecimiento que empezamos desde muy jóvenes y el crecimiento acompaño todo. Nuestros cuerpos, nuestra música y ahí vamos, uno pasa por etapas distintas de la vida y ahí se va plasmando

el disco. Son como imágenes que te va pasando en el momento, de lo que te inquieta y vamos evolucionando hacia un sonido más duro, más frio y tambien puede salir para cualquier lado, porque en la vida puede pasar cualquier cosa que te repercute en la vida personal.

P: Subieron a diferentes escenarios de distintos países del mundo ¿Qué le les aporto el camino recorrido?

GS: Creo que nos dio una apertura en la cabeza de ser como más abiertos, posibilidades que se pueden tomar y no pensar en cuatro esquinas de la cuadra en la que viviste toda la vida. Hay otras realidades. Aunque se de visitante podés aprender mucho de las vivencias de otras personas. El lenguaje de la música es muy especial, se comunica inclusive mejor que las palabras. Estas tocando en lugares a los que no fuiste nunca, tal vez por primera vez y estas tocando temas que no conoce nadie. A veces sentís que conoces a la persona que está viendo, el público siente que te conoce de toda la vida. Es un leguaje que todos llevamos adentro.

P: El lenguaje de la música es universal: ¿sería algo así?

GS: Creo que todos la llevamos adentro y nosotros tenemos la habilidad de jugar más armoniosamente con eso. Todos tienen un beat, una melodía, un ritmo que los conmueve, la sensación es distinta a la de todos los días.

P: ¿Qué traerán esta vez a la región?

GS: Hace mucho que no estamos por ahí y en ese periodo sacamos dos canciones nuevas. Las tocamos en todos los conciertos que estamos haciendo pero que no tocamos nunca en la zona. Nos gusta tambien repasar lo anterior, un recorrido total. Queremos que estén todos contentos porque muchas veces vienen a escucharte por primera vez. Que se lleven del show lo más se pueda (guiño). Ver la sensación que tenemos en ese momento y así hacer el concierto y la lista que salga.

P: ¿Cómo describirías el disco que están presentando en gira?

GS: Estamos como terminando de grabar el disco nuevo. Nos tiene muy ansiosos el tema, con muchas expectativas, con ganas de

tocarlo. Tenemos que ser pacientes, ir de a poco. Estamos presentando dos canciones: “Como un diamante” y “Así de fácil”, que son del futuro disco.

P: ¿Cómo fue el proyecto junto con la orquesta sinfónica en 2017?

GS: La verdad es que fue inolvidable. Antes no se había hecho, en Argentina (lo había hecho Metallica, por ejemplo). Queríamos animarnos a tocar los temas de los grandes maestros, de Beethoven, Mozart, el desafío fue meternos en el universo de la música clásica. Las cuerdas estuvieron en un plano central, el desafío era hacer versiones nuestras de los creativos que estuvieron antes que nosotros. Creo que fue el mejor show que hemos dado. De la mejor nuestra y tambien de la mejor de la humanidad. El gran compositor fue, sin dudas, Beethoven. Eran verdaderos genios únicos con características anormales (risas).

P: De alguna manera, ustedes fueron precursores…

GS: (risas) De eso me siento muy orgulloso.

P: ¿Existen dificultades para hacerlo o les sale naturalmente?

GS: La verdad es que nos fluye naturalmente. A la hora de hacer canciones, no nos cuesta concentrarnos en componer. Componemos los tres.

P: ¿Cuánto tiempo durara el show?

GS: Creo que depende de lo que suceda en ese momento, pero por lo general tocamos dos horas o más.

P: ¿Están atentos a las repercusiones que tengan en las redes sociales?

GS: Intento tener una relación sana con las redes. Resultan adictivas y digo “intento” porque son muy invasivas, es una problemática realmente grave que tenemos. No se habla mucho del tema y hay corporaciones que tienen todos nuestros datos. El problema real es con los más chicos. Es una información muy valiosa que les estamos regalando, es un problema que es silencioso. La inteligencia artificial puede analizar libremente todos nuestros datos.

P: ¿Las canciones son creaciones colectivas?

GS: Suelen ser de alguien en particular, pero cuando las ensayamos juntos se van modificando. Cuando llegan a la sala de ensayo se mejoran.

P: ¿Dirías que las letras de las canciones son estrictamente románticas o como las resumirías en su conjunto?

GS: En nuestros discos anteriores tocamos todos muchos temas. Me cuesta mucho es temática (la romántica). Hay otras temáticas que me son más naturales para escribir. Tenemos tres formas de letras distintas y eso se ve reflejado en los discos.