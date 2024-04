Falleció el director de cine francés Laurent Cantet, Palma de Oro en 2008

El director de cine francés Laurent Cantet, Palma de Oro en 2008 con «La clase» y autor de películas rodadas en Cuba y Haití, falleció el jueves a los 63 años. Autor de nueve largometrajes, Cantet trabajaba actualmente en un nuevo proyecto, «L’apprenti», cuyo estreno estaba previsto en 2025.

En 2012 participó en una obra colectiva, «Siete días en La Habana», junto a otros seis directores, entre ellos Benicio del Toro. La película plasmaba mediante siete episodios la vida cotidiana en la capital cubana. Dos años después regresaba a La Habana para rodar «Regreso a Itaca», una película coral sobre los recuerdos de cinco amigos tras el retorno del exilio de uno de ellos, con Isabel Santos y Jorge Perugorría como parte del elenco.

«La clase» estaba ambientada en una escuela parisina y narraba, con aires de documental, el día a día de un profesor de francés, enfrentado a una clase de adolescentes rebeldes en un barrio conflictivo.

Su segundo largo, El empleo del tiempo (2001), estaba inspirado en el caso real del Jean-Claude Romand, que engañó a su familia y amigos haciéndoles creer que trabajaba en Ginebra en la Organización Mundial de Salud. Tras lustros de vivir pidiéndoles dinero para invertirlo en Suiza, acabó asesinando a su esposa y a sus hijos. Este mismo drama lo relató Emmanuel Carrère en El adversario. Cantet lo centró otra vez en las relaciones laborales, en el aplastamiento de ser humano por la maquinaria profesional: “No me interesa si existe el mal. Lo que me interesa es intentar entender los mecanismos de las personas y para conseguirlo lucho por no entrar en juicios morales. Como dice Renoir, cada uno tiene sus razones. Y son esas razones las que quiero estudiar. Puede que sea muy materialista por mi parte, no lo sé”.

Otras películas conocidas de Laurent Cantet son «Recursos Humanos» (1999), sobre las relaciones laborales en el seno de una empresa francesa, y «Hacia el sur», ambientada en Haití y rodada en 2005 con Charlotte Rampling y Karen Young.

El Festival de Cannes, que arrancará el próximo 14 de mayo su 77ª edición, saludó en Cantet a un «humanista encarnizado, que buscaba la luz a pesar de la violencia social, que hallaba esperanza a pesar de la dureza de la realidad».

Era un director y guionista «cuya obra coherente y humanista dibuja un cine sensible, a flor de piel y a flor de sociedad», añadió el comunicado.

Cantet estudió fotografía en la Universidad de Marsella, y posteriormente cine en el Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC) en París, donde se graduó en 1986

© Agence France-Presse