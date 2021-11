Al mediodía definirán si endurecen la protesta en el Instituto San Cirano, en Roca

Esta mañana finalizan las 72 horas de acampe que iniciaron el martes un grupo de 25 trabajadores de la institución de salud mental Valle Sereno (anteriormente conocida como San Cirano) ante el retraso en el pago de los haberes desde el mes de agosto. En horas del mediodía se definirán los siguientes pasos a seguir ante la falta de respuestas.

«Si no aparece la plata las medidas van a ser mucho más fuertes y empoderadas, no va haber ningún tipo de comunicación si no hay plata», comunicó Cristina Bustos, enfermera y delegada gremial de ATSA.

Expresó que tuvieron charlas con los dueños de la clínica privada, pero continúan sin recibir el dinero adeudado. Los empleados, algunos de ellos con 15 y 20 años de antigüedad, llevan más de un año percibiendo sueldos en cuotas y también se les deben retroactivos de hace cuatro años.

La situación no es nueva, el reclamo por haberes se presentó como una constante en los últimos cinco años. Particularmente en esta ocasión el atraso de los pagos tuvieron que ver con una falta de actualización de los convenios con las obras sociales Ipross y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, sus mayores clientes.

Pero luego de la correspondiente actualización los problemas continuaron. En mayo se solicitó al gobierno provincial una ayuda económica para solventar el pago al personal, aunque con las paritarias el dinero resulto escaso.

Y meses después, los trabajadores denuncian que están frente al mismo panorama que hace unos meses atrás. «Al mediodía, si no tenemos respuestas, vamos a endurecer la protesta», dijo la referente gremial del instituto ubicado en calle San Martín 274.