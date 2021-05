Alarma en Las Coloradas: está aislado el 25% del pueblo y no tienen ambulancia

El Hospital de Las Coloradas expresó su estado de alarma y preocupación por la falta de un vehículo que les permita asistir al área rural amén de no poder hacerlo en ambulancia. En los últimos dos días -se indicó- se sumaron 17 casos de covid, 26 sospechosos e incontable cantidad de aislados debido a la segunda ola.

Se mencionó el agotamiento de los trabajadores que deben lidiar "con la falta de empatía de quienes no comprenden que estamos atravesando uno de los momentos más críticos de la pandemia". Se recomendó que la población haga uso de su deber ciudadano y realice las denuncias judiciales cuando observa que no se acepta el cumplimiento del aislamiento porque "el hospital no es un órgano de control".

En una carta abierta que publicaron en las redes sociales, las autoridades del nosocomio pidieron también que se evite estigmatizar, agredir o discriminar a las personas que se realizan hisopados porque "peor que un aislamiento es perder la vida o la de un ser amado, peor que estar asilado en casa es estar aislado en terapia intensiva con un respirador".

El director del hospital, Matías Segura, indicó que desde el lunes tienen 17 casos positivos y que hay 26 casos pendientes y destacó que la localidad tiene unos 1.000 habitantes. Desde el inicio de la pandemia acumulan 103 casos positivos de los cuales fallecieron 5 personas.

En declaraciones a LU5 contó que desde hace dos meses no tienen ambulancia que esté adaptaba para transitar los caminos rurales a fin de hacer visitas a los pobladores por parte de los agentes sanitarios. Se contaba con una ambulancia de ruta, no para los terrenos rurales.

"Por suerte los casos activos no han requerido ser trasladados a algún hospital de cabecera que es Junín de los Andes", dijo Segura.

Con relación al personal de Salud apuntó que está vacunado con las dos dosis y se han empezado a vacunar a los mayores de 65 años. Manifestó su preocupación por la falta de vacunas para el personal de las escuelas.

La ambulancia que tienen está en reparación hace unos diez días.

El hospital es de nivel III, tiene 45 trabajadores, y el 25% del pueblo está aislado incluyendo a integrantes de persona de salud en lo que se refiere a enfermeros y camilleros.

"Siempre los brotes previos se tenía idea del origen y en el hospital se armó un área covid donde se arman los mapas y en este momento no hay un nexo bien definido", contestó Segura cuando le preguntaron cuál podría ser el origen del segundo brote.