Marchan en Neuquén y Río Negro a 11 años del primer «Ni una Menos» este miércoles 11 de junio: horarios y recorridos

Las calles del país volverán a ser este miércoles 3 de junio el escenario principal del reclamo colectivo contra la violencia de género. A 11 años de la primera movilización histórica «Ni Una Menos», distintos sectores de la sociedad unificarán sus demandas en una jornada marcada por el repudio a los asesinatos de mujeres y el desmantelamiento de los programas estatales de protección.

La fecha reactivó la urgencia nacional por el reciente crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada de forma brutal en la provincia de Córdoba.

Según precisaron las organizaciones locales, las convocatorias regionales se desarrollarán bajo la histórica consigna fundacional sumada al lema «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos«.

Entre los nombres que Las agrupaciones critican la avanzada legislativa sobre las «falsas denuncias» impulsadas por el oficialismo. Frente a este escenario, las asambleas sostienen que “rebelarse y unir las luchas” resulta la tarea más urgente del momento.

A su vez, el colectivo Actrices Argentinas emitió un comunicado donde apuntó contra la inacción estatal: “Estamos hartas, no soportamos más vivir en esta realidad”.

El cronograma de movilizaciones en Neuquén y Río Negro

En Neuquén Capital, la concentración principal comenzará a las 17:30 en el Monumento al General San Martín. Allí confluirán además agrupaciones de Plottier, Centenario y Senillosa.

Por su parte, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, las columnas se congregarán a las 18 en la Plaza de la Justicia.

En General Roca, las jornadas de visibilización iniciarán temprano. A las 10, se instalará un “Banco Rojo” en la terminal de ómnibus local para crear un espacio de memoria y reflexión comunitaria. Luego, durante la tarde, se llevará a cabo la marcha central por las calles del centro roquense.

En la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, la movilización unificada partirá a las 18 desde la intersección de las calles Carlos H. Rodríguez y Roca.

Ni Una Menos: las concentraciones en la zona andina y la Línea Sur

El reclamo también tendrá un fuerte eco en las localidades de la cordillera y el sur provincial. En San Carlos de Bariloche, la columna principal se concentrará a las 18 en el cruce de las calles Moreno y Beschedt para avanzar de forma conjunta hacia el histórico Centro Cívico.

De manera simultánea, la Comarca Andina unificará sus fuerzas con un llamado pautado para las 16 en la plaza principal de Lago Puelo, donde participarán también asambleas y vecinos de El Bolsón.

Finalmente, en la Línea Sur rionegrina, la concentración vecinal de Sierra Colorada se realizará a partir de las 18:30 en la Plaza de la Madre.

i sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.