Weretilneck fue a Vialidad Nacional y llevó las condiciones para el traspaso de las rutas 22 y 151

A mediados de abril, un decreto abrió la posibilidad de transferencia de rutas nacionales a Río Negro, entre ellas, la 22. Foto: F. Salto

Río Negro participó en Buenos Aires de otro encuentro con autoridades nacionales en la búsqueda de las condiciones para acceder finalmente al manejo de las rutas 22 y 151.

El gobernador Alberto Weretilneck se juntó con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

No existieron definiciones del marco del traspaso, ni tampoco plazos, pero se ratificó el proceso de “seguir trabajando” en el objetivo de la transferencia de ambas vías nacionales.

Weretilneck asistió con el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y el director de Vialidad Provincial, Raúl Grün. Campoy lo esperó con su propio equipo.

La delegación rionegrina concurrió con un informe del estado de situación, pero, en especial, un detalle de requerimientos de documentación y de condiciones para que la Provincia asuma la operatividad de las rutas.

“Seguimos trabajando”, remarcó Echarren a Río Negro mientras reiteró que la Provincia persigue un “esquema vial integral para el Alto Valle”, en referencia a que la resolución debe contemplar la solución de la ruta 22, los accesos a las ciudades (puntualmente, de Roca y de Cipolletti) y, también, la vinculación con la provincia de Neuquén.

En el encuentro, Weretilneck y sus técnicos reafirmaron el propósito de que la Nación concluya la doble vía de la 22 y neutralice los conflictos judiciales de los contratos pendientes.

Campoy escuchó, pero no aportó definiciones, ratificándose en que esas peticiones requieren exigencias presupuestarias y, en consecuencia, las respuestas son políticas y, por eso, deben salir de Economía y de la Casa Rosada.

La reunión sirvió seguramente al mandatario para contar con la información precisa y así continuar con la negociación con otros protagonistas nacionales, inicialmente con el titular de Interior, Diego Santili, su mejor interlocutor con el gobierno libertario.

El Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy ratificó un plan de reparaciones del puente en la ruta 22, sobre el río Colorado.

La única respuesta concreta de Vialidad correspondió con la ratificación de la reparación del puente en la ruta 22, sobre el río Colorado.

Campoy aseguró que se abrió el expediente administrativo para el arreglo de sus estructuras. En marzo, el gobierno provincial denunció el grave deterioro del mismo y, en principio, Vialidad informó de obras, pero, luego, se dudó de su concreción cuando se conoció el recorte presupuestario y la afectación de las partidas viales.

En referencia al traspaso, Echarren insistió en la obtención de documentación pendiente para seguir en el análisis de la transferencia.

El ministro siempre se muestra cauteloso y supedita el manejo provincial al cumplimiento de condiciones por parte de la Nación.

A mediados de abril, la Nación publicó el decreto N° 256 que delega en las provincias -entre ellas, Río Negro, Neuquén y siete más- las posibles “concesiones de obra pública por peaje” en las rutas nacionales de sus jurisdicciones.

Desde un principio, Echarren advirtió de la falta de precisiones y “muchas cuestiones técnicas y legales por resolver”.

Aquella norma nacional, publicada en el Boletín Oficial del 17 de abril, conforma el marco general de las cesiones viales donde se incluye a “varias provincias. Ahora, resta las definiciones técnicas y legales, que concluirán con la firma de convenios particulares con cada una de las provincias donde se precisarán los mecanismos”.

En abril, el ministro ya insistió con la aceptación si Nación concluía la autovía en la ruta 22, advirtiendo que se había planteado finalizar la obra como “uno más uno” (un carril por dirección), pero la exigencia se concentraba en que deberá terminarse “ en dos más dos, es decir, la autovía”.