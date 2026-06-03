A menos un mes de asumir, renunció el presidente del nuevo Ente Nacional del Gas y la Electricidad

El ENRGE se constituyó formalmente el 5 de mayo, cuando Nación anunció a los cinco miembros del directorio. Foto: gentileza.

El primer titular del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Marcelo Lambloglia, tomó por sorpresa al sector tras renunciar a su cargo a solo unas semanas de haber asumido, y los desacuerdos con el resto de los miembros que forman parte del directorio apuntan a ser la causa de su decisión. En su lugar asumirá el vicepresidente Vicente Serra.

El Enrge fue creado por la Ley de Bases N° 27.742 con el objetivo de unificar las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El organismo se constituyó formalmente hace poco tiempo, el 5 de mayo, cuando Nación anunció a los cinco miembros del directorio.

Estos fueron Néstor Marcelo Lamboglia como presidente por cinco años, Vicente Serra en el rol de vicepresidente por cuatro años, y Marcelo Alejandro Nachon con el cargo de vocal primero por tres años. Los mandatos más breves correspondieron a los vocales segundo y tercero: Griselda Lambertini asumió el cargo por dos años, en tanto Héctor Sergio Falzone lo hizo por un año.

De acuerdo a lo que reconstruyeron distintos medios, un punto clave para la renuncia temprana de Lamboglia fueron las diferencias constantes con Marcelo Nachón, principalmente respecto a la manera de administrar el personal proveniente de los entes unificados.

Antes de que el ENRGE estuviera constituido oficialmente, en una reunión realizada el 8 de abril, Lamboglia solicitó no renovar los contratos hasta que el organismo entrara en funciones. Sin embargo, Nachón no hizo caso al pedido avanzó con la renovación por seis meses de 73 contratos del Enargas, cuyos vencimientos caían a fines de junio.

Las diferencias no solo eran con el vocal primero. El ahora expresidente habría buscado impulsar los salarios para equiparar los salarios del ente, debido a que existe una brecha salarial del personal del Enargas -con ingresos de 30 millones de pesos mensuales- y el ENRE -de 8 millones-. Parte del directorio se opuso a la medida, proponiendo en su lugar aumentos focalizados y un programa de retiros voluntarios.

Más allá de la discusión por los sueldos, las dificultades entre las autoridades del ENRGE para acordar cómo organizar las reuniones también fue otro catalizador para la salida de quien venia de ejercer la intervención en el ENRE.

Quién es Marcelo Lamboglia

Marcelo Lambloglia es un abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral.

Acumula más de 30 años en el sector eléctrico porque fue secretario Letrado del Directorio y Gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador Legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.