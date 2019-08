Alberto Fernández - Diego Leuco y una tensa entrevista

El candidato presidencial Alberto Fernández y el periodista Diego Leuco protagonizaron un tenso intercambio de ideas en el programa Telenoche que se emite por El Trece, anoche. No fue una acalorada discusión ni ninguno de los dos perdió la calma pero el clima fue una tensión visible.

Leuco le preguntó a Fernández qué fórmula utilizaría para bajar la inflación en caso de llegar a la presidencia, mediante la emisión de dinero (como en el kirchnerismo) o la toma de deuda (como en el macrismo).

"Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de esas dos cosas, sinceramente", respondió Fernández. Leuco repreguntó: "¿Usted cree que la emisión no genera inflación?". Molesto, el candidato expresó: "No dije semejante pavada, lo que digo es...". Entonces, Leuco habló por lo bajo, lo que provocó que Fernández se moleste aún más: "Si me deja terminar me haría un favor enorme Diego, ya habló muchos meses solo, dejemé hablar a mí este ratito", citó el diario La Nación.

Otro tenso momento ocurrió cuando el candidato fue consultado sobre la crisis en Venezuela y consideró que el problema de dicho país "no se resuelve con marines o apoyando una invasión".

Luego sostuvo que lo que le preocupa es "la vida de los venezolanos y que la democracia impere en toda América Latina". Allí Leuco acotó: "¿En eso también Cristina está de acuerdo? Porque en su momento quien premió a Hugo Chávez fue Néstor Kirchner".

Alberto, visiblemente molesto pero sin levantar la voz ni perder la calma respondió: "Diego, si quiere, entrevístela a Cristina. Yo soy Alberto Fernández, candidato a presidente". "Pero Cristina no da entrevistas", le recordó el periodista. "Bueno, es su problema. Si quiere hacer un programa de Historia, otro día lo hacemos", cerró Fernández.