Boston Consulting Group: «Si YPF sigue a este nivel, en dos años podría ser una de las mejores compañías digitales del mundo»

En una entrevista exclusiva con EnergíaOn, el especialista español Roberto Rodrigo, Project Leader en Boston Consulting Group (BCG), analizó los ejes centrales de la industria hidrocarburífera argentina: el impacto de las inversiones extranjeras en la Cuenca Neuquina, el efecto dinamizador sobre la minería, los desafíos de la eficiencia y la geopolítica, el avance de la digitalización y la inteligencia artificial, y el rol de Vaca Muerta como referente internacional en el mercado no convencional.

Rodrigo participó de la Conferencia Arpel 2026, realizada días atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un encuentro clave reúne de manera periódica a las principales empresas e instituciones del sector del petróleo, el gas y las energías renovables de América Latina y el Caribe para debatir la agenda estratégica del bloque regional que tuvo como foco central a Vaca Muerta.

P- ¿Cómo evalúa el desarrollo de la Conferencia Arpel y el presente del sector en el país?

R- Es un evento clave y estratégico enfocado en potenciar la industria del Oil & Gas. En la región, y especialmente en Argentina, se está impulsando mucho al país. Es una nación que permaneció mucho tiempo con recursos naturales sin aprovechar. Arpel reflejó este crecimiento a través de YPF con Vaca Muerta y de otras compañías. Recientemente se anunciaron 13.800 millones de dólares de inversión por parte de Chevron en Vaca Muerta, lo que representa una de las mayores inversiones en Latinoamérica. En el resto de la región también se registra un crecimiento acelerado para aprovechar los recursos.

P- ¿Este dinamismo del sector hidrocarburífero está impulsando a otras actividades como la minería en Argentina?

R- Sí, porque la inversión atrae más inversión y los beneficios significan reinversión y desarrollo. Desarrollar un país implica potenciar todo su polo industrial y energético. Además del factor económico, se observa un incremento en la ambición del país. El trabajo que realiza YPF en todo el desarrollo atrae inversión extranjera, lo cual constituye una estrategia acertada que incentiva a otros sectores a continuar desarrollando el país.

El auge productivo de Vaca Muerta fue destacado por el especialista.

P- En la apertura del evento se mencionó que el mundo espera un desempeño correcto de Argentina. ¿El país podrá sostener este avance de manera definitiva?

R- La geopolítica y las decisiones privadas están vinculadas a las determinaciones del gobierno, no es algo separado de la industria. Sin embargo, el crecimiento actual respecto a los últimos 20 años no tiene precedentes. Existen grandes descubrimientos y un cambio cultural orientado a la eficiencia. No se busca crecer solamente en inversión y volumen de producción, sino hacerlo de manera eficiente. Esto involucra a la fuerza laboral, que sumando el entorno de YPF ronda entre 20.000 y 50.000 personas en la región, generando un espíritu de mejora en el tratamiento del crudo, agilidad y desarrollo de proyectos.

P- ¿Cómo se observa el contraste entre Argentina y el resto de los países de Latinoamérica?

R- El evento se realizó en Argentina y el país se posiciona a la cabeza del desarrollo y crecimiento a nivel regional. Existen contrastes: Brasil históricamente es fuerte en desarrollo industrial y políticas verdes, con un compromiso marcado en ese tipo de industria. A nivel regional, a países como Perú o Bolivia todavía les falta para traccionar junto con la región. Chile se encuentra en un momento similar a Argentina, pero venía desde antes. De forma paulatina se extiende el criterio de que Latinoamérica cuenta con la capacidad para ser un referente mundial.

P- ¿El contexto geopolítico actual y la distancia respecto a los conflictos internacionales favorecen a la región?

R- Sí, los conflictos ayudan a quienes producen en esta región. Esto implica que se genera mayor capital y, en consecuencia, se puede generar más inversión en los proyectos locales.

El Real Time Intelligence Center de YPF analiza hasta 1 millón de ventas por día.

P- Respecto a la tecnología y siendo usted especialista en inteligencia artificial, ¿Cómo evalúa el avance de la inteligencia artificial y la digitalización en la industria local?

R- Si YPF sigue al ritmo actual, en dos años podría ser una de las mejores compañías a nivel digital del mundo. Ya marcaron un hito con la primera fractura teledirigida de un pozo a 1.100 o 1.200 kilómetros de Vaca Muerta. El concepto de salas ATEC implementado por la compañía centra la captura de valor y otorga una dirección clara en cada parte de la cadena para actuar con rapidez. Se está aplicando mucho foco y desarrollo tanto en el upstream como en el downstream.

A nivel regional, la inteligencia artificial se está introduciendo, pero falta desarrollo para que otras compañías la apropien correctamente. Muchas empresas fallan porque implementan la tecnología por moda sin rediseñar la organización. Se debe aplicar con base en casos de uso demostrando impacto para no perder valor.

P- ¿Qué percepción existe actualmente en Europa, y específicamente en España, sobre la realidad energética argentina?

R- Hace unos años casi no se hablaba de Argentina en estos ámbitos, o se hacía por temas como la inflación. Hoy, en el sector del Oil & Gas, YPF empieza a ser una referencia y a tomarse como ejemplo. Se percibe un desarrollo fuerte a nivel país y la prueba de ello es el volumen de inversión extranjera que está ingresando, lo cual demuestra el interés exterior. Tanto Repsol en Europa como YPF en Latinoamérica poseen un posicionamiento muy fuerte en sus respectivas regiones.

P- En materia de transición energética, se debatió sobre la importancia de no replicar recetas de otros hemisferios. ¿Hacia dónde debe apuntar la región?

R- El punto de inflexión consiste en que Latinoamérica empiece a ser exportadora de conocimiento y de referencias operativas, en lugar de importadora. La región se nutrió de mejores prácticas de otros lugares donde la industria era más competitiva por sus niveles de competencia. Hoy, cuando se habla de no convencionales en el mundo, se nombra a Vaca Muerta. En lugares como Emiratos Árabes Unidos se conoce el desarrollo de la Cuenca Neuquina, ubicándose junto a Estados Unidos como los referentes mundiales del sector.