ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Predicciones astrológicas del martes 16 de junio: descubre tu futuro en amor y riqueza

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 16 de junio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

horoscopo_rn_img
Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos.

Amor: Jornada clave para sacar a la luz ciertos temas de conversación que se han estado evitando en la pareja. Aprovéchala.

Riqueza: El destino jugará a tu favor en la jornada de hoy. Esto puede significar un importante empujón para tu carrera en ascenso.

Bienestar: Aprovecha el fin de semana para meditar las decisiones que tomaste en los días pasados. Recapitula y realiza las autocríticas necesarias.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: No dependes para nada de la aprobación social, por ello eres pionero. Con tu entusiasmo estimulas a los demás.

Amor: Habrá un golpe de suerte en el terreno afectivo. Analiza los posibles resultados y no te quedes con la primera impresión.

Riqueza: Alza en tu economía. Mejoran las condiciones financieras, posibilidades de mayores ingresos y para pedir aumentos o préstamos.

Bienestar: Evita reacciones desmedidas porque podrías arrepentirte. Las palabras mal dichas quedan grabadas para siempre y duelen más que una mala acción.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Ningún cambio se da sencillo al principio, pero es imperativo tener paciencia en algunas cuestiones, sobre todo las emocionales.

Amor: Aprovecha el día para reorganizar tus horarios y disfrutar más tiempo con tu pareja. El distanciamiento está enfriando la unión.

Riqueza: Trata de delegar algunas responsabilidades. No es justo que siempre sea a ti a quien te recarguen de trabajo.

Bienestar: Debes ser consciente de que cuanto más duras sean las pruebas que debamos enfrentar en la vida, mayor será lo que aprendemos de ella.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Conocerás a extraordinarios personajes. No juzgues el libro por la cubierta, pueden parecer diferentes a ti, pero tienen mucho para enseñarte.

Amor: Por tu originalidad puedes ser muy atrayente y simpático a los ojos ajenos. Puede llegar el amor de forma inesperada.

Riqueza: Un socio será la pieza clave en un negocio que parecía poco rentable. Todo saldrá a pedir de boca.

Bienestar: Los riesgos y las decisiones poco estudiadas pueden resultarte caros. Deberás prestar atención a los aspectos prácticos de la vida.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Demuestras gran comprensión e iniciativa en asuntos del hogar. Tu habilidad para adaptarte a nuevas situaciones te ayudará en el día de hoy.

Amor: Si tratas de apurar las cosas, terminarás cometiendo errores tontos que requieren enmiendas laboriosas. Espera y concéntrate.

Riqueza: Asuntos de dinero poco claros, demoras para cobrar o complicaciones económicas aparecerán en el orden del día.

Bienestar: No permitas que los logros de otros echen una sombra en tu propia felicidad y evita la tendencia a estarte comparando con la gente. No te servirá.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Podrás ampliar tus horizontes gracias a un acontecimiento que mejorará notablemente tu situación profesional y personal.

Amor: Tu inseguridad podrá molestar a tu pareja que, al contrario de lo que tú crees, no tiene dudas sobre la solidez de la relación.

Riqueza: Pon fin a la duda. El resultado tendrá un efecto positivo en tus finanzas y te sentirás mejor cuando pases esta prueba.

Bienestar: Si quieres que tus sueños se hagan realidad, necesitas de una voluntad firme y capacidad de entrega. Proponte cambios reales y posibles.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: El día de hoy pasará sin mayores retrasos o complicaciones, intenta no perder tu tiempo en nimiedades y estarás bien.

Amor: Deberás poner todo de ti mismo para poder recuperar la confianza perdida de tu pareja. Prepárate para un verdadero calvario.

Riqueza: Podrás ponerle punto final a ciertas actividades que representaran una gran preocupación para ti durante la semana.

Bienestar: No puedes solucionar los problemas en una relación mediante los silencios. Estos terminarán por acrecentar los problemas antes de que te des cuenta.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Será necesaria mayor concentración para tener éxito en tu trabajo. No te muestres evasivo por la noche, no conseguirás nada.

Amor: Hay cambios en puerta para las aventuras románticas. Una cena con amigos te dará una nueva oportunidad para el romance.

Riqueza: Es hora de dedicarte a una tarea que te proporcione placer, pero también dinero. Pone en marcha sueños largamente postergados.

Bienestar: No discutas, no menciones fallas pasadas, no vuelvas a lo que ya has enterrado y perdonado una vez, ya que se vienen algunos cambios importantes.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Necesitarás una actividad recreativa. Gran creatividad, pero conseguir ayuda de los demás te resultará difícil.

Amor: Deja que el amor crezca y se desarrolle lentamente. Las circunstancias de la vida pondrán a prueba la relación, no lo hagas tú.

Riqueza: La motivación cae porque no quieres seguir perdiendo tiempo en las mismas viejas rutinas. Podrás ganar dinero solamente si haces buenos contactos.

Bienestar: No discutas porque podrías perder algo muy valioso para tu corazón, junto con tu paz espiritual. Y no vale la pena.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Comienza un ciclo muy positivo. Paulatinamente todo irá mejorando y sucederá lo mejor para sus propósitos.

Amor: La luna te dará fuerzas para luchar con pasión por aquello de realmente deseas. De todas formas debes poner lo mejor de ti.

Riqueza: Recubrirás con sorpresa que aquella actividad que tienes como hobby podría darte un buen rédito económico.

Bienestar: No temas pedir ayuda a tus seres queridos cuando notes que la carga que lleves en tus hombros se torne muy pesada. Que el orgullo no estorbe.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: La vida del hogar es el aspecto más positivo hoy. Es ahí donde puedes recargar tus baterías y ganar nueva inspiración.

Amor: Intereses diferentes pueden ocasionar trastornos en las relaciones afectivas. Parecen potenciarse las incompatibilidades.

Riqueza: Aunque hay más actividad y seguramente te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de vivir un muy buen momento.

Bienestar: Las metas intelectuales y culturales son todo lo que necesitas ahora. La lectura te ayudará a mejorar tu comprensión de lo que piensan otros.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Aunque hay mala predisposición en cuanto a viajes cortos, esto no afectará a tu estado de ánimo ni a futuros proyectos. Nuevas ideas.

Amor: No desearás comprometerte a fondo, y aquel que fuerce situaciones será frenado sin previo aviso. Se te complica todo.

Riqueza: Mejora en las condiciones financieras. Todo el tiempo piensas en cómo incrementar la productividad en los negocios.

Bienestar: Necesitas recobrar energía con unas vacaciones o en la naturaleza. Cuida tus horas de sueño. Un ejercicio moderado te dará equilibrio.


Temas

Predicciones

signos del zodíaco

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén