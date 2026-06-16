Necrológicas de hoy, martes 16 de junio de 2026

Chalde, Mabel elida Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Mabel Elida Chalde, a los 82 años de edad, ocurrido el 15 de junio de 2026.La despiden con cariño sus hermanos José Luis, Oscar y Juan José, sus cuñadas, sobrinos y demás familiares.Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Municipal de General Roca.Q.E.P.D.

Ramirez, Flavio Con mucho dolor te despedimos con el cariño de siempre, Silvia. Luis. Santiago y Roque