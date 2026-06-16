Necrológicas de hoy, martes 16 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 16 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Chalde, Mabel elida
Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Mabel Elida Chalde, a los 82 años de edad, ocurrido el 15 de junio de 2026.La despiden con cariño sus hermanos José Luis, Oscar y Juan José, sus cuñadas, sobrinos y demás familiares.Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Municipal de General Roca.Q.E.P.D.
Ramirez, Flavio
Con mucho dolor te despedimos con el cariño de siempre, Silvia. Luis. Santiago y Roque
PINTO APARICIO, EMMA
Fallecio en Gral. Roca a los 84 años. Sus hijos: Paula, Silvina y Juan Jose. Hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes y recibieron sepultura ayer a las 13 en el mismo. SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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