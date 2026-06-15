Chile quiere sumarse a Vaca Muerta con un corredor bimodal y anunció una fecha para la prueba piloto

A menos de una semana del encuentro binacional, que reunió a autoridades chilenas y argentinas en Vaca Muerta, la integración entre Neuquén y las regiones del vecino país sumó un nuevo anuncio, esta vez proveniente del otro lado de la cordillera.

De acuerdo a medios locales, los gobiernos de La Araucanía y del Bío Bío reflotaron la idea de desarrollar un corredor de transporte bimodal, que combinaría trenes y camiones para mover carga relacionada con la industria de la energía.

El corredor, entre otras cosas, podría facilitar el traslado de maquinaría entre los puertos del océano Pacífico y Vaca Muerta, la formación no convencional que se concentra en Neuquén, aunque llega también hasta Río Negro y Mendoza.

La idea, difundida desde hace unos años en la región, no registraba avances conocidos desde 2024. A mediados de aquel año el Gobierno neuquino se reunió con funcionarios trasandinos, con la intención de discutir la propuesta y avanzar con la implementación del sistema bimodal.

El plan de Chile para avanzar con el corredor bimodal a Vaca Muerta

Javier Jaramillo, alcalde de la comuna de Victoria, aseguró en declaraciones citadas por el portal chileno BioBío que existe una alianza estratégica con una empresa de ferrocarril local, en función de la expansión que está teniendo la industria hidrocaburífera del otro lado de los Andes.

Según explicó el funcionario, la prueba piloto podría iniciar el próximo mes e involucraría el traslado de carga en tren desde el puerto de Coronel hacia Victoria, para seguir luego en camiones hasta Neuquén.

Jaramillo indicó que este sistema sería una opción más que interesante para empresas argentinas y del Mercosur, que tengan como objetivo enviar sus exportaciones a países de Asía y ahorrar costos logísticos.

Sostuvo que para ello estarían disponibles las rutas y los pasos fronterizos de La Araucanía y los puertos del Biobío.

El proyecto podría impactar también en la Zona Franca de Zapala, pensada en su concepción original como un polo logístico para el transporte que une a ambos países por medio del paso internacional Pino Hachado.