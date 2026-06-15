Rescataron a ocho víctimas de trata de personas en Neuquén: qué se sabe de los allanamientos de Prefectura

Una serie de allanamientos se llevó a cabo este fin de semana en Neuquén capital en marco de una investigación por trata de personas con explotación sexual. Dentro de los operativos, identificaron a ocho presuntas víctimas y secuestraron más de $53 millones.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del Dr. Gustavo Villanueva, en el marco de una causa impulsada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Neuquén, a cargo de la Dra. Ángela Pagano Mata, con intervención de los auxiliares fiscales Dr. Gabriel Mercado y Dr. Rodrigo Quintero.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en dos propiedades de la ciudad en manera simultánea por parte de la Prefectura Naval Argentina, con la participación de agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas y del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD) de Neuquén.

Foto: Gentileza Prefectura.

Qué secuestró Prefectura en los allanamientos en Neuquén

Según precisó Nación, en uno de los domicilios allanados, identificaron a ocho personas que fueron consideradas presuntas víctimas de trata de personas. Además, durante la requisa secuestraron: un teléfono celular, una agenda, artículos de interés para la causa y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

En el segundo inmueble se decomisaron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, una camioneta, entre otros elementos de interés para la causa.

Foto: Gentileza Prefectura.

«El valor total de los elementos secuestrados asciende a más de 53 millones de pesos», indicaron en el parte oficial. Además, por disposición judicial, dos personas quedaron bajo investigación por los delitos de trata de personas y explotación sexual.