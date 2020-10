Alberto Fernández: "Dividirnos y odiarnos nos ha conducido a este presente"

El presidente, Alberto Fernández, participó del cierre de las jornadas de la Pastoral Social y brindó un discurso centrado en la desigualdad y los concensos.

“Deberíamos darnos cuenta que dividirnos y odiarnos nos ha conducido a este presente que tenemos. Es un muy mal negocio odiar al otro. Tenemos la oportunidad de dar vuelta esa página”, aseguró el mandatario.

En ese mismo sentido, amplió: "Para construir esa realidad distinta el diálogos es fundamental. Si lo que queremos es construir un nuevo pacto social que nos de la igualdad que hoy no tenemos, tenemos que sentarnos a dialogar y construir ese acuerdo”.

El encuentro, denominado “Recomenzar la Argentina y la Patria Grande. Diálogo social para la igualdad”, también contó con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Vicente Ojea; el obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y el senador nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Martín Lousteau.

Fernández afirmó que la normalidad previa a la pandemia se basaba en la "cultura del descarte” y expresó cómo cree que se debe trabajar en ese sentido.

"La realidad es que yo no tengo ninguna vocación de que el mundo vuelva a esa sociedad desigual e injusta que hemos creado y eso no es bueno. Es una gran idea la de recomenzar la Patria Grande", indicó.

"La ética en la política exige no estar en paz viendo que el al lado está sufriendo. No estar tranquilo sabiendo que hay alguien que no tiene trabajo, que hay alguien que necesita atención de salud y no la tiene, que hay un chico que necesita estudiar y no hay un chico que lo reciba", agregó.

La reflexión final del presidente se dio en el recuerdo del 37° aniversario de elección que determinó la vuelta a la democracia.