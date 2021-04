Alcides contó que le regalan moños y que los guarda en un lugar insólito de la casa

Alcides, el reconocido cantante de música tropical que se hizo conocido en la década del '90, mantuvo una entretenida entrevista con el programa Los Mammones (América) donde confesó donde guarda los moños que le regalaron a lo largo de toda su carrera.

"Es una vieja costumbre que tengo", contó el intérprete de "Violeta" que fue invitado a ser parte del programa y se animó a responder un ping pong de preguntas de todo tipo sobre su vida.

"Así es. Pego lo moños que me regalan en la puerta de la heladera", respondió Alcides sin vueltas ante la consulta de Jey Mammon. "Es una vieja costumbre que tengo, antes los pegaba en el tablero del auto pero ya no me quedaba lugar. Ahora tampoco queda mucho en la heladera", agregó entre risas.

"De cada regalo que recibo, no importa el tamaño, el moñito va pegado a la heladera". El cantante explicó que se trata de una vieja cábala que tiene y también indicó que ya tiene dos heladeras para que entren todos.

Además, durante la entrevista contó como hace durante los recitales cuando se olvida la letra de algún tema.