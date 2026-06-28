Tras el frente frío, pronostican fuertes heladas en Neuquén y Río Negro por el ingreso de aire polar esta semana

Terminó el frente frío en Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció que el ingreso de aire polar traerá fuertes heladas esta semana. Qué dice el pronóstico del tiempo.

«El martes se prevé el ingreso de aire polar desde el Atlántico que provoca períodos ventosos con importante descenso de la temperatura«, detalló la AIC.

Además, precisaron que el momento más frío de la semana será durante la madrugada del miércoles en el Alto Valle, y anticiparon que durante el fin de semana habrá un ascenso térmico.

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Según AIC, se viene una semana repleta de heladas en Neuquén capital y Cipolletti, con mínimas de hasta -7°C, mientras que después del martes se espera que las máximas sean inferiores a los 10°C.

Asimismo, en el último día de junio empezarán los días ventosos y se extenderán hasta el jueves 2 de julio.

A esto, se suma que, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el próximo mes arranque con posibles nevadas en la zona de la Confluencia de Neuquén, con hasta 40% de probabilidad de precipitaciones.

Fuente: SMN.

Por su lado, en General Roca y alrededores, también se esperan heladas durante todas las madrugadas, con mínimas que hilvararán entre -1°C y -7°C.

El viento empezará a soplar a partir de este martes, con ráfagas de casi 60 km/h. Si bien algunos días estará nublado, no se anticiparon precipitaciones.

AIC.

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En Bariloche, se esperan días de nevadas débiles en el transcurso de la semana, que tendrá heladas todos días y cuyo peor escenario se espera este miércoles 1, con una máxima de -1°C y una mínima de hasta -11°C.

AIC.

En San Martín de los Andes, por su parte, las precipitaciones estarán mezcladas con lluvia en algunas ocasiones además de la nieve. Asimismo, el día más helado de la semana tendrá una mínima de hasta -13°C.

AIC.

Por último, en Viedma, también tendrá madrugadas heladas con mínimas de hasta -4°C. Asimismo, el viento acompañará durante toda la semana, que tendrá pocos días soleados, y no se prevén precipitaciones por el momento.