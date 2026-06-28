Detuvieron al conductor que huyó en Bariloche tras chocar y matar a un hombre: identificaron a la víctima fatal

Una secuencia trágica conmocionó a Bariloche este fin de semana. Tras un intenso operativo de búsqueda, las autoridades lograron detener al conductor acusado de atropellar, abandonar y causarle la muerte a un hombre durante la madrugada del sábado. La víctima, que había ingresado al hospital en estado crítico, no logró resistir la gravedad de las heridas. La causa avanza hacia la formulación de cargos.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO. el fatal episodio se desencadenó cerca de las dos de la madrugada del sábado 27 de junio, en la intersección de las calles Moreno y Vilcapugio.

Allí, por circunstancias que aún son materia de peritajes, un vehículo embistió violentamente a un peatón. Después del impacto, el conductor aceleró y se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en la calle.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del hombre herido en la vía pública. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Zonal de Bariloche, donde ingresó al Servicio de Emergencia con un cuadro de extrema gravedad.

Debido a su estado delicado, requirió asistencia mecánica respiratoria y permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado. Pese al monitoreo permanente y los esfuerzos del equipo médico multidisciplinario, cerca del mediodía de ese mismo sábado se confirmó su deceso. La víctima fue identificada como Emilio Juarez Villarruel de 44 años.

En horas de la tarde, el Cuerpo de Investigación Forense concretó la autopsia, cuyo informe ratificó que la muerte fue producto del impacto vehicular.

Cómo se reconstruyó la ruta de escape del conductor prófugo en Bariloche

Con la confirmación del deceso, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Río Negro intensificaron las tareas para dar con el paradero del responsable. El operativo contó con el despliegue del Gabinete de Criminalística, el Área de Investigación Judicial de la Policía, personal de la Regional Tercera y de la Comisaría Segunda, bajo la directiva de la fiscal jefe Betiana Cendon y el fiscal de turno Marcos Sosa Luckman, quienes se hicieron presentes en la escena del hecho.

El punto de quiebre en la investigación llegó a través de la tecnología y la colaboración ciudadana. El MPF detalló que, gracias al exhaustivo análisis de cámaras de seguridad de particulares ubicadas en la zona de las calles Ruiz Moreno y Neuquén, sumado al aporte fundamental de declaraciones testimoniales, se logró reconstruir la ruta de escape. Cabe destacar que en la recolección de estos testimonios también intervino el Defensor de Menores de turno, Javier Ospital.

Con los datos procesados, la Justicia logró identificar al presunto autor del atropello. Rápidamente, se ordenó un allanamiento que concluyó con la detención del conductor.

Durante el mismo procedimiento, los efectivos además secuestraron el vehículo que habría estado involucrado en el choque fatal, el cual será sometido a las pericias mecánicas y criminalísticas correspondientes para sumar pruebas al legajo.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia donde se le formularán los cargos por el hecho.