La crisis del PAMI impacta en Neuquén y los hospitales ya atienden a dos tercios de sus afiliados

El conflicto entre el PAMI y las clínicas de la región llegó a la Legislatura neuquina. Foto: archivo.

La preocupación por el presente del PAMI y la restricción de las atenciones para sus afiliados llegó a la Legislatura de Neuquén, que aprobó en su última sesión un pedido de información al organismo que en la provincia tiene más de 70.000 afiliados.

El proyecto fue presentado por el diputado de Neuquén Federal, Carlos Coggiola, con el acompañamiento del oficialismo y algunos bloques aliados como el PRO, Avanzar y Fuerza Libertaria, además del MPN.

El pronunciamiento de la Legislatura se da en un momento complejo de la obra social y su vínculo con las clínicas de la región patagónica.

La falta de pago de las prestaciones y la demora en la actualización de los valores de atención llevó a los sanatorios privados a suspender la atención para los afiliados del PAMI.

Según explicó Coggiola, el conflicto se acentuó en el último tiempo, impactando de forma colateral sobre el sistema público de salud de Neuquén, en un contexto de fuerte demanda y de incremento en el número de pacientes.

El diputado aseguró que, de acuerdo a las últimas estimaciones, dos terceras partes de los afiliados de la obra social en la provincia ya se atiende en hospitales.

Qué le pidió la Legislatura de Neuquén a las autoridades del PAMI

La declaración de los legisladores está dirigida a las autoridades del organismo, a las que se les solicita que «arbitren con carácter urgente los mecanismos de diálogo necesarios para garantizar la continuidad de la atención médica, los estudios diagnósticos y las prácticas asistenciales que así lo requieran, evitando que los beneficiarios resulten perjudicados por demoras en el tratamiento de sus patologías en un grupo poblacional vulnerable».

Exige además que informen de manera clara y precisa «los criterios utilizados para la implementación de limitaciones en la autorización de turnos, estudios y prácticas médicas, garantizando transparencia, previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones de salud».

La comunicación, que también llega a los poderes ejecutivos nacional y provincial, fue tratada sobre tablas y se aprobó por unanimidad, dando cuenta de la inquietud conjunta de los bloques que conforman la Cámara.

Impacto en atenciones, suministros y cirugías

Coggiola alertó por la actualidad del PAMI, que no es exclusiva de Neuquén pero que se siente con fuerza en la provincia.

La falta de actualización en las prestaciones fue graficada por el testimonio de profesionales, que aseguraron cobrar $2.000 por atención. Este cuadro de situación llevó a que muchos de ellos dejaran de trabajar con la obra social.

La problemática generó, incluso, que algunas sedes del organismo publiquen los médicos que están de guardia en los hospitales, ante la falta de atención en la sanidad privada.

El diputado dijo que si bien esta no es la primera vez que se interrumpen las prestaciones, se trata de una medida más profunda que en ocasiones anteriores, ya que también repercute en las guardias y la provisión de suministros.

La retención del servicio afectó a su vez a las cirugías programadas y otro tipo de atenciones, que al no corresponder con una emergencia, fueron postergadas.

El legislador comentó que hasta el fin de semana la medida de los sanatorios de la región continuaba, motivo por el que no se descartaba una nueva acción de la Cámara para mediar entre las partes.

Una de las posibilidades, según informaron fuentes legislativas a este medio, era convocar a los diputados y senadores nacionales de Neuquén, para que puedan acercar la preocupación y generar una respuesta del PAMI.