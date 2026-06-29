Karina Milei busca controlar al Congreso y la batalla cultural de La Libertad Avanza

Karina Milei tomó el control de los bloques parlamentarios y de la batalla cultural con voceros propios e influencers que entrenan a dirigentes de todo el país camino al 2027.

Después de asumir lo inevitable, que Manuel Adorni y su equipo ya no ejercían el rol de voceros y comunicadores, aceptó al diputado Adrián Ravier; al nuevo secretario de Medios, Fabián Fernández, y la intervención de Santiago Caputo para la etapa que comienza. Lo que no resigna y apunta a recuperar es la gestión parlamentaria, especialmente en el Senado donde Patricia Bullrich hizo sobradas muestras de autonomía mientras Victoria Villarruel terminó de mostrarse en rol opositora desde la Vicepresidencia de la Nación.

El apoyo a Manuel Adorni, en dos reuniones de senadores junto a Karina Milei e Ignacio Devitt -todavía secretario de Asuntos Estratégicos- fue además una excusa para tomar el mando. Bullrich no asistió y se amparó en sus ocupaciones parlamentarias en vísperas de la frustrada sesión que derivó en denuncias cruzadas por la caída del quórum para intentar interpelar al jefe de Gabinete. En cambio sí participó Juan Carlos Pagotto, senador riojano y hombre que responde a Lule y Martín Menem, un senador que genera tanta confianza como para ocupar la presidencia de la Comisión de Acuerdos donde se definen los pliegos de los futuros jueces. Fue Pagotto quien intentó sin éxito cajonear la postulación de María Verónica Michelli por ser cuñada de un periodista de investigación. Finalmente aprobado en el recinto el pliego fue el único de 74 que el presidente Javier Milei no firmó antes de viajar a España.

En las dos citas en apoyo a Adorni estuvieron en distintos turnos Enzo Fullone, Pablo Cervi y Nadia Márquez. En el caso de la neuquina le tocó compartir mesa con Bartolomé Abdala que desplazó a Villarruel en el vínculo institucional con la Rosada. También en su horario coincidió con Diego Santilli.

“Fortalecimos el trabajo en equipo con los senadores de LLA y avanzamos en la agenda parlamentaria para seguir impulsando las reformas que nos pidió el Presidente” manifestó Márquez mientras que Cervi destacó que “la Argentina está frente a una gran oportunidad. Después de años de estancamiento, estamos construyendo las condiciones para volver a crecer, atraer inversiones, generar empleo y recuperar el potencial productivo de nuestro país”.

Esa fue la versión ‘oficial’. Lo más tenso fue la explicitación del avance para obturar la agenda propia que empieza a manejar Patricia Bullrich. La Secretaria General y Devitt bajaron líneas de acción y temas prioritarios para La Libertad Avanza. Pidieron algo que hasta ahora fue parcialmente posible: evitar el freno de mano que el caso Adorni impuso a la gestión.

Un dato grafica la sensación de creciente desconfianza: Karina Milei se sumó al grupo de whatsapp para controlar al bloque mientras que Santilli y Devitt iniciaron gestiones más allá de Diputados y mantendrán vínculo con gobernadores pero también con los senadores de esas provincias aliadas. Hasta la semana que pasó, al menos en la Cámara alta, esa fue una función exclusiva de Bullrich.

El plan previo al inicio del Mundial de Fútbol apuntaba la aprobación de varios proyectos de ley. La agenda se cumplió sólo en parte pero no con la ley ‘Inviolabilidad de la Propiedad Privada’. De todos modos Karina Milei festejó el pago a los acreedores que no entraron en canjes previos y la media sanción del Super RIGI que se consiguió casi con forceps.

Una vez más en Diputados hubo ayuda unánime del PRO y de los radicales de Mendoza, Corrientes, Chaco y Entre Ríos. En reuniones que tuvieron lugar en el Palacio Legislativo Santilli pudo sostener a diputados que responden a gobernadores peronistas y a partidos provinciales.

Para la batalla cultura y para recuperar la narrativa, más allá del equipo de comunicación oficial, el karinismo tiene su propio ejército para redes sociales en contraposición a los del asesor Santiago Caputo.

Karina Milei estuvo en la sesión con Iñaki Gutiérrez que registra todos sus movimientos y los de LLA. El influencer junto a su novia Eugenia Rolón viajaron luego a Santa Cruz para hacer la misma tarea y entrenar a dirigentes libertarios en el marco del Foro Austral de la Libertad. Los jóvenes estuvieron a cargo del cierre junto a Lilia Lemoine; la diputada salteña María Emilia Orozco y el pastor Gabriel Ballerini. La charla se tituló “La Batalla Cultural: la defensa de las ideas de la libertad”.

El encuentro patagónico no es un dato menor. Primero por el lugar elegido –cuna del kirchnerismo- sino también por la llegada de varias de las principales figuras del país de vínculo directo con Karina Milei como Lilia Lemoine; Juan Carlos Pagotto y Karen Reinhart. Por el Comahue estuvo la diputada Lorena Villaverde, incluso como expositora junto a Bertie Benegas Lynch y Juliana Santillán.

El evento arrancó con graves incidentes y denuncias contra el intendente Pablo Grasso por agresiones a los participantes que terminaron llegando al hotel donde se realizaban las charlas sobre la batalla cultural rodeados por la Gendarmería mientras los manifestantes gritaban “fuera Milei”. Santa Cruz vive días convulsionados entre los reclamos por una mejora salarial de policías y docentes que, entre otros déficits, llevaron al gobernador Claudio Vidal a pedir adelantos de Coparticipación que le concedió el gobierno Nacional.

Con los números justos

El último triunfo parlamentario no estuvo ajeno de sobresaltos. En Diputados los misioneros pusieron en peligro el quórum cuando decidieron mandar un mensaje y no sentarse en sus bancas por las promesas incumplidas. Con lo justo y sobre la hora -129- diputados, se abrió una sesión en la que no pudieron prescindir ni de Adrián Ravier que dio quórum y después renunció para que jurara su reemplazo.

En ese contexto por ejemplo Super RIGI también tuvo los votos justos: 130, es decir la mitad más dos diputados nacionales. Entre los fundamentales estuvieron los oficialismos de Neuquén, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y Santa Cruz. Los cuatro misioneros que retacearon el quórum también votaron a favor mientras mantienen reclamos por deudas de Nación, obras, mejoras en pasos fronterizos y proyectos de ley que beneficiarían a la economía regional como la reducción del IVA a los derivados de la harina de mandioca.