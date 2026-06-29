El proyecto de oro y plata Diablillos está cada vez más cerca de su construcción: la canadiense AbraSilver recibió la aprobación ambiental de Catamarca

La minera canadiense AbraSilver recibió la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) por parte del gobierno de Catamarca para su proyecto de oro y plata Diablillos. Se trata del último gran permiso de este tipo que requiere la iniciativa situada en el limite entre la provincia y su vecina Salta para poder comenzar con su desarrollo y construcción.

La aprobación involucró un proceso de revisión que incluyó estudios ambientales detallados, evaluaciones técnicas, actividades de consulta pública, iniciativas de participación comunitaria y visitas a los lugares por parte de las autoridades provinciales y actores clave, según indicó la compañía en un comunicado.

El proyecto ya contaba con la autorización del gobierno de Salta. En abril le dio luz verde al DIA presentado por AbraSilver, en el que se analizaron los distintos componentes del proyecto y sus condiciones de ejecución.

En ese sentido, se señaló que el acuerdo establece un marco formal para la colaboración entre ambas provincias, además de proporcionar una mayor certeza regulatoria e institucional, que incluyendo la coordinación en asuntos jurisdiccionales, administrativos, de regalías y fiscales.

El presidente y director ejecutivo de la minera, John Miniotis, comentó: «Recibir el DIA de Catamarca representa el último gran hito de permisos para Diablillos y es otro paso importante hacia una decisión de construcción».

«Con las aprobaciones medioambientales ya obtenidas tanto de las provincias de Salta como de Catamarca, y nuestro Estudio de Viabilidad Definitivo completado, Diablillos destaca ahora como el mayor proyecto de plata-oro listo para construcción y con mayor autorización a nivel mundial«, añadió.

El proyecto fue aprobado en mayo para adherirse al RIGI

En mayo, el proyecto Diablillos contó con la aprobación del gobierno nacional para ingresar al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). La medida se anunció a través de la Resolución 562/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa prevé una inversión mayor a los 481 millones de dólares. Durante los primeros dos años, la minera indicó que invertirá 352,4 millones de dólares en activos computables: 98,5 millones en el primer año y 253,9 millones en el segundo, superando así los requisitos mínimos fijados por la normativa vigente.

Según lo previsto en la presentación oficial, la etapa de construcción comenzará en julio de este año, mientras que el inicio de operaciones está estimado para julio de 2029.

¿Que sigue? La hoja de ruta de AbraSilver

Ya contando con la aprobación ambiental de Salta y Catamarca, la compañía enumeró los próximos pasos a seguir en relación al futuro del proyecto:

Avanzar en las posibles iniciativas de financiación de proyectos, lo que incluye la colaboración con posibles socios de deuda, capital, corrientes y estratégicos.

Progresión de la ruta crítica, actividades de ingeniería detalladas y paquetes de adquisición para artículos de largo plazo.

Negociación de contratos EPCm para la ingeniería, compras y gestión de la construcción, asi como el desarrollo del equipo de propietarios para la ejecución del proyecto.