Alderighetti confirmó su desembarco en el TC 2000

Facundo Aldrighetti, quien pelea adelante en el Top Race V6, confirmó que participará en el TC 2000. Gentileza.

Facundo Aldrighetti, uno de los jóvenes pilotos regionales que con mucho esfuerzo se destaca a nivel nacional, confirmó ayer que el 15 de agosto en la prueba que se realizará en el autódromo de Toat, en La Pampa, se sumará al TC 2000 con un auto del equipo Fineschi Racing.

Aldrighetti, quien el año último fue la revelación del Top Race Series y consiguió dos podios en el TRV6, la división principal en el nuevo certamen, afrontará un gran desafío en una categoría que se destaca por su paridad y los buenos espectáculos.

Después de una rápida negociación, Aldrighetti cerró su incorporación al Fineschi Racing para manejar un Peugeot 408, con la asistencia de Damián Fineschi, uno de los pilotos que participa en el Súper TC 2000 con el equipo oficial Renault y le aportará su experiencia.

Aldrighetti se mostró feliz con esta gran oportunidad que se le presenta en su campaña deportiva y de poder trabajar con Damián Fineschi, lo que le facilitará su adaptación al TC 2000.

Aldrighetti encarará un nuevo desafío en su campaña deportiva con un auto del Fineschi Racing. Gentileza.

"No vamos a tener la oportunidad de probar, pero los primeros entrenamientos en La Pampa serán muy importantes para conocer el auto. Es una categoría que me encanta y espero aprovechar esta oportunidad", destacó Aldrighetti, quien el viernes empezará con la actividad, que tendrá un sprint y el domingo afrontará la final. Si bien no lo confirmó, se descuenta que seguirá en el Top Race, donde se convirtió en uno de los jóvenes más destacados del certamen.