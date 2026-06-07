Neuquén se consolida como referente en trasplantes de córnea: «Estamos a la altura del primer mundo»

Por primera vez una institución privada de Neuquén realizó un trasplante de córnea, tras la habilitación del INCUCAI. “Nuestro objetivo es que los pacientes de la zona accedan a la misma calidad quirúrgica que ofrecen los centros especializados del mundo, sin alejarse de su hogar y de su familia”, afirmó el oftalmólogo Diego Croce, jefe del equipo de trasplante. Así, la Clínica Pasteur se posiciona como centro de referencia en la Patagonia para atender patologías visuales.



Hasta este momento, estas intervenciones recaían de forma exclusiva en el sistema público de salud, específicamente en el hospital Castro Rendón. Del otro lado del puente, en Río Negro, el único lugar donde se concretan es en el hospital de Cipolletti, según indicó Croce. La subjefa de trasplante, Natalia Minguez, participó de este hito.



La apertura de este servicio en el ámbito privado permite que los pacientes con obras sociales y prepagas cuenten con una alternativa integral en su propia región. El especialista señaló que trabajan con PAMI, fundamental para los adultos mayores que padecen el deterioro de la visión ante patologías que involucran a la córnea.

Primer trasplante de córnea en una clínica de Neuquén: cómo es el procedimiento

Croce explicó que la córnea funciona como el lente natural del ojo. Cuando pierde transparencia debido a enfermedades como el queratocono, infecciones o accidentes domésticos, la visión se anula. Remarcó que con las técnicas que aplican, logran preservar la estructura ocular del paciente. A diferencia de las cirugías tradicionales de espesor completo, los nuevos protocolos permiten la sustitución selectiva de las capas dañadas del tejido, lo cual garantiza una recuperación más veloz y segura.



Detalló que con la técnica de trasplantes lamelares, ya no es necesario cambiar el total de la córnea en todos los casos: “A nivel tecnológico estamos a la altura del primer mundo. Si un paciente tiene dañada solo la cara anterior, reemplazamos esas micras de tejido. Si el daño es interno, realizamos un trasplante endotelial”. Este enfoque otorga al ojo una mayor rigidez estructural ante posibles golpes y reduce drásticamente las probabilidades de rechazo del injerto.



La incorporación de tecnología de última generación, como el microquerátomo automatizado, permite la preparación de tejidos con precisión micrométrica. Este equipamiento es el que otorga a la Clínica Pasteur la capacidad de realizar procedimientos como el DSAEK o el DMEK, estándares de excelencia dentro de la oftalmología. “Anteriormente, la falta de esta aparatología en el sector privado obligaba a los pacientes a trasladarse a la Capital Federal, con todo el costo económico y emocional que eso representa”, enfatizó el especialista.



Estar lejos de casa cuando se está tan vulnerable complejiza el proceso de recuperación. Croce indicó que un trasplante de córnea requiere un seguimiento postoperatorio estricto con controles diarios durante las primeras semanas. Ello implica una estadía mínima de un mes en Buenos Aires no solo para el paciente, sino también para sus familiares, complicando las responsabilidades laborales. Ahora, el procedimiento ya se puede practicar en Neuquén. “La idea es que el mismo médico que te opera te espere al día siguiente para el control. Eso es un valor agregado”, destacó el oftalmólogo.

Neuquén sin lista de espera para trasplantes de córnea

Croce enfatizó que la provincia cuenta con un plus en cuanto a la disponibilidad de tejidos, ya que la legislación obliga a que las córneas procuradas en Neuquén se prioricen para sus pacientes. “Tenemos una lista de espera muy baja. Somos una de las pocas regiones de la Argentina que tiene excedente de córneas gracias a los donantes y gracias a las unidades de procuración”.



El programa trabaja en coordinación directa con el Banco de Córneas del hospital Bouquet Roldán, uno de los centros de procesamiento más importantes de la Patagonia. El especialista señaló que la Ley Justina, que establece la donación por defecto, también promovió un escenario óptimo para los trasplantes.



El equipo ya inició las gestiones para trabajar con todas las obras sociales y prepagas, incluida PAMI. Pese a que las patologías que afectan a la córnea se pueden generar en cualquier edad, los adultos mayores son una población que puede requerir este tipo de cirugías.



El jefe del equipo médico precisó que la demanda se distribuye en diferentes etapas de la vida, según el diagnóstico. Mientras que el queratocono representa la patología más frecuente entre los jóvenes, el síndrome de Fuchs y las fallas endoteliales predominan en los adultos mayores. ‘Los traumatismos también ocurren con frecuencia en la edad activa, ya sea por accidentes laborales o domésticos’, agregó Croce.



En cuanto a los síntomas, se pueden confundir con otros cuadros oftalmológicos, pero hay ciertos rasgos que alertan que se trata de la córnea. “Es como si el parabrisas se pusiera opaco. Entonces, nosotros tenemos la formación y la capacidad de cambiar el parabrisas completo o cambiar diferentes capas del parabrisas según la patología”, explicó. Sostuvo que es importante que el profesional “esté atento” para detectarlo lo antes posible.