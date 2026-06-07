La Legislatura aún no aprobó ninguno de los proyectos enviados por Figueroa este año

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ocho proyectos este año en la apertura de sesiones ordinarias. Hasta ahora ninguno se convirtió en ley y continúan discutiéndose.

El más avanzado es el de la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que logró despacho en todas las comisiones y ya está en condiciones de debatirse en el recinto.

Esta es una de las tres iniciativas motorizadas desde el ministerio de Salud de la provincia. Las otras dos son: realizar exámenes toxicológicos obligatorios a trabajadores de hospitales y clínicas de áreas críticas (guardias e internaciones), y establecer sanciones contravencionales a quienes agredan a médicos, choferes y administrativos.

El de narco-test se trató por última vez en abril. En cuanto al de violencia continúa el debate en la comisión de Trabajo, que recibió a una gran cantidad de exponentes. Allí falta que asistan representantes sindicales. Más allá de las modificaciones introducidas al texto original hay consenso de la mayoría de los bloques para aprobarlo.

El régimen de protección de tierras productivas es el que menos avances registró hasta el momento. Nunca se abordó en la comisión de Producción.

En cuanto a la iniciativa de crear una Universidad Provincial de las Artes y la Cultura (UPAC) se encuentra en debate en la comisión de Educación.

La propuesta de instaurar un régimen provincial de acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes deportistas ya consiguió despacho en la comisión de Desarrollo Humano y fue girado a Asuntos Constitucionales y Hacienda.

Los últimos dos proyectos son la actualización del código de procedimiento minero y el régimen de regalías y tasa de fiscalización de la actividad minera. Ambos ingresaron la semana pasada en el orden del día de la comisión de Hidrocarburos. Se acordó invitar a Carlos Portilla, director de Minería de la provincia y a Elías Salazar, funcionario del organismo.

Esta semana habrá sesiones el miércoles 10 y el jueves 11 de junio. Las últimas dos antes del receso invernal están previstas para el 24 y 25 de junio.