Alec Baldwin y el antecedente argentino de la tragedia en un set de filmación

La tragedia enlutó la industria cinematográfica de Estados Unidos. El actor Alec Baldwin mató accidentalmente con una pistola de utilería a la directora de fotografía durante el rodaje de la película western "Rust", que se estaba filmando en el estado norteamericano de Nuevo México, e hirió también al director del filme, Joel Souza.

En nuestro país, hubo un caso similar que ocurrió en los años noventa. "En 1992 durante las grabaciones de la serie "Mi socio imposible", a César Pierry -que en ese entonces tenía 37 años- le explotó una granada de humo en la mano, ocasionándole graves heridas. Murió el 29 de julio de ese año, 19 días después del accidente", recordó la periodista Nieves Otero en Infobae.

Durante la grabación de una escena, el personaje de Pierry debía manipular una granada pero el explosivo detonó antes de tiempo y estalló en la mano del protagonista.

Sus compañeros Fernando Lúpiz y Ricardo Morán también resultaron heridos tras la explosión y fueron hospitalizados. Sólo sufrieron heridas leves.

El actor fue internado y sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas. En la última, tras más de siete horas de cirugía, murió de un paro respiratorio.

En aquella oportunidad, su compañero de trabajo Ricardo Morán había declarado: "Es muy difícil. Anoche lo vi, hablamos, estaba bien y hoy sabíamos que se iba a operar, estaba de ánimo. No tiene sentido lo que ocurrió, los padres estaban contentos, todos muy esperanzados. No entiendo nada, pero cuatro operaciones en 20 días es mucho”.

El encargado de los efectos especiales en la ficción, Eduardo Cundom, se refirió al tema en 2006: “Me afectó y me afecta muchísimo. Pero me dejó dos importantes enseñanzas: que no debemos creernos infalibles, y que si un efecto falla, debe fallar en los ensayos que realizamos en nuestro taller y no en un set”.

Nunca quedaron claras las causas reales de la muerte de Pierry. Hubo una investigación por presunta mala praxis por parte de los médicos del Hospital Británico. La causa había sido caratulada como muerte dudosa. "En ese entonces se barajaron varias hipótesis que referían a un error en la medicación y a un exceso en la anestesia", agregó la periodista.