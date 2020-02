Alexis MacAllister sobre su salida de Boca: ''no me sentí valorado''

En Boca pasan cosas hasta cuando no juega. Alexis MacAllister habló con Fox Sports y dejó un par de bombas sobre su salida del xeneize. ‘‘Yo quería quedarme si me lo pedían. Boca pudo comprarme y no lo hizo, no me sentí valorado. Escuché de Ameal que a Boca no le quedó un peso cuando el equipo inglés les dio un millón más. Es todo política y no quiero entrar en eso’’, declaró.

Marcelo Delgado, parte del grupo de trabajo de Juan Román Riquelme, responsable del fútbol de Boca respondió: ‘No hay que mentir, acá politico no hay nada. Vino una dirigencia nueva que quiere hacer las cosas bien. Me hubiera gustado tenerlo más tiempo, pero las cosas no se pudieron dar’’.

La cancha se embarró más cuando Delgado contó: ‘‘Estuve con un dirigente del club inglés y se lo querían llevar ahora. También estuvo el representante del chico, el hijo de Arribas”. Se trata del empresario hijo de Gustavo Arribas, ex titular de la AFI de Macri, vinculado al grupo que habría comprado el pase. Un rato antes, Alexis había declarado que su padre Carlos Mac Allister es su representante.