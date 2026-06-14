Gran Premio de Barcelona: Franco Colapinto pasó otra vez por boxes y está en zona de puntos

Foto: Alpine. El argentino tratará de sortear los obstáculos y hacer una buenas carrera en España.

Segunda detención en boxes para el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, llegando a mitad de competencia y en zona de puntos, en un magnífico 10° puesto.

El pilarense, que tuvo una muy buena partida superando a Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull) y trepando hasta el 11° puesto, se detuvo en boxes en la vuelta 13, dejando los neumáticos blandos y calzando el compuesto duro, lo que supone un largo período en pista.

El piloto de Alpine intentará empujar, recortar terreno y sacar provecho de la estrategia elaborada junto a su ingeniero, contemplando las altas temperaturas y el enorme desgaste de rendimiento que supone el abrasivo circuito catalán.

🔥 ¡ASÍ ARRANCARON EN LA #F1!



El comienzo del #BarcelonaGP que tuvo a Franco Colapinto subiendo dos posiciones respecto de su lugar inicial.



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En el 20° giro, el francés Pierre Gasly superó al argentino, luego de una orden de equipo, dejándolo en el 12° puesto. Ambos afrontan una estrategia similar, girando de momento con goma dura. La detención de Hulkenberg les permitió a ambos Alpine ganar un puesto.

Luego de quince giros a muy buen ritmo, Alpine llamó otra vez a boxes al argentino y colocó nuevos neumáticos duros, adelantando la jugada del propio Gasly y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el famoso «Undercut».

🇦🇷 ASÍ REACCIONÓ FRANCO ANTE EL PEDIDO



Colapinto y la comunicación con el equipo Alpine en la vuelta 21. ¿Qué te pareció?



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La jugada fue acertada, al menos hasta ahora. Colapinto pudo con el neozelandés y se acomodó 10°, detrás de su compañero de equipo, quien deberá parar nuevamente.

Lamentablemente, el virtual Safety Car por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin) en la vuelta 41 favoreció a Gasly, quien cumplió con su segunda detención en boxes sin perder tiempo y permaneciendo delante de Franco.

En la parte superior del clasificador, Lewis Hamilton (Ferrari), también beneficiado por la neutralización, tomó la delantera y se mantiene como el más rápido de la competencia. Detrás marchan los Mercedes de George Russell, el autor de la Pole, y Kimi Antonelli.

La previa del Gran Premio

Luego de un sábado clasificatorio complicado, el piloto de Alpine intentará administrar efizcamente la alta degradación y hacer una buena carrera, donde las paradas en boxes y las estrategias parecen ser el factor clave (se habla hasta de tres detenciones).

Colapinto comparte fila junto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien el viernes recibió la gran noticia de la FIA sobre su resultado en Mónaco. Ambos intentarán ir para adelante y aprovechar las oportunidades.

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Desde la Pole Position largó George Russell (Mercedes), retomando la senda puntera tras varias competencias y un dominio abrumador de su coequiper, el italiano Kimi Antonelli, ganador de los últimos cinco compromisos.

Junto al inglés partió su compatriota Lewis Hamilton, cada vez más sólido y contundente a bordo de su Ferrari, mientras que desde el tercer lugar lo hace el puntero del campeonato, el mencionado Antonelli, con el otro Mercedes.