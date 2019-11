Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas rechazó proyecto de educación sexual integral en escuelas

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, expresó hoy su "más firme rechazo" a las nuevas propuestas y proyectos de ley que pretenden modificar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

La postura alcanza al posible tratamiento de las mismas en el recinto de la Cámara de Diputados, al considerar "totalitario" el hecho de que se pretenda "excluir a los padres a la hora de elegir la educación sexual de sus hijos", e introducir contenidos "sin base científica, que responden a una construcción ideológica", señaló ACIERA en un comunicado de prensa rubricado por su Comité Ejecutivo.

Así, Aciera cuestionó enfáticamente "el intento de obligar a las instituciones a enseñar lo que no concuerda con sus idearios (contrario a lo establecido en el art. 5 de la ley 26.150)", el "intento totalitario de excluir a los padres a la hora de elegir la educación sexual de sus hijos (conforme al art. 18 inc. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 12 inc. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos)", y la pretensión de "introducir, dentro de la educación sexual, contenidos sin base científica que responden a una construcción ideológica, sin contar con la participación de los padres y actores sociales en su elaboración".

El organismo más representativo de la comunidad evangélica en Argentina, agregó que por otra parte "la sexualidad no es una materia más en un programa de estudio: Tiene que ver con aspectos profundos del ser humano a los que se suma lo biológico y las profundas convicciones éticas y religiosas", puntualizó.