Almonacid lucha por llegar a otro Mundial desde Bariloche

En la disciplina maratón del stand up paddle, Cristian Almonacid recorre una distancia de entre 18 y 20 kilómetros en el agua. Foto: gentileza

Cristian Almonacid sabe que para lograr sus metas tiene que remar contra muchas cosas. Para entrenar en Bariloche tiene que desafiar el frío, la lluvia, el viento y la nieve. Compite en una disciplina que no tiene la atención ni el apoyo económico de los deportes tradicionales. Pero no baja los brazos.

Integró la selección argentina que viajó en 2017 para disputar el Mundial de Dinamarca. Fue su primera participación en un evento internacional, donde estuvieron los mejores deportistas del mundo de stand up paddle.

Almonacid compitió en la categoría maratón, en una distancia de entre 18 y 20 kilómetros.

Dijo que en la final logró ubicarse en el puesto 34 de los 74 competidores que iniciaron la carrera. Más allá de la clasificación, valoró el aprendizaje, el roce que se consigue en estas citas mundialistas.

Fue convocado en 2018 para el Mundial de China, pero no pudo asistir por razones económicas.

Por eso, su próximo objetivo es viajar al Mundial de Stand Up Paddle, que se disputará desde el 23 de noviembre hasta el 1 de diciembre, en el balneario El Sauzal de El Salvador.

Contó que lo convocaron a partir del desempeño que logró durante el campeonato argentino, que tiene 5 o 6 fechas que se disputan, por ejemplo, en Mar del Plata, Concordia o Paraná. Justamente, Cristian es subcampeón nacional en esa categoría.

Almonacid necesita apoyo económico para llegar al Mundial. Foto: gentileza

Dijo que el stand up paddle está dirigido por la Asociación de Surf Argentina, que eligen a las mujeres y hombres que integrarán el equipo nacional. Son 12 deportistas.

Almonacid comentó que el torneo argentino no es tan competitivo como en Brasil, Australia o Estados Unidos. Sostuvo que en la competencia que se hizo en Rosario hubo 172 participantes. “Lo que pasa es que se divide en varias categorías”, refirió.

El stand up paddle es poco conocido en Argentina, ahora recién está teniendo un auge. Pero no es fútbol, que lo ven millones Cristian Almonacid, subcampeón argentino de stand up paddle.

Enfatizó que es un deporte sacrificado cuando se vive casi todo el año en Bariloche. “Hay que salir a entrenar con nieve, lluvia, viento. Si me tengo que limitar al clima no podría entrenar”, afirmó.

Sostuvo que la falta de apoyo es una constante con la que hay que pelear todo el tiempo. Es más, contó que ellos pagan todas las carreras en las que compiten. Pero no reciben ningún tipo de respaldo de la Asociación de Surf. “Es una pelea que tenemos con la Asociación”, admitió.

“Cada rider paga con sus medios el viaje, a diferencia de otros competidores de países donde las federaciones cubren los gastos de los deportistas y hasta son becados”, puntualizó.

Dijo que para lograr ese reconocimiento es necesario que el stand up paddle obtenga el reconocimiento del Comité Olímpico.

Almonacid comentó que debe reunir entre 120 y 140 mil pesos para poder competir en el Mundial de El Salvador. “La inscripción la pagué. Fueron 250 dólares”, indicó. Sin embargo, falta cubrir los pasajes de traslado y estadía. Por eso, está organizando una “pizzeada” para el 9 de noviembre y una rifa como para reunir fondos. Destacó el apoyo de familiares y amigos y un par de auspicios.

Recordó que conoció el stand up paddle de manera casual. “Un día un amigo me invitó a remar en un día de franco en 2014 y pensé que era kayak ni me imaginaba que era otro deporte”, contó.

“El stand up paddle es la traducción de remo de pie, es decir, es remar como en un kayak o en una canoa, pero de pie”, describió Almonacid.

Una conexión especial con un deporte

“Me apasiona la conexión con el deporte y con uno mismo. Disfruto el lago Nahuel Huapi, porque estás vos, la tabla y el remo”, explicó Cristian Almonacid.

En esos pilares se sostiene la pasión por el stand up paddle, que abrazó apenas conoció esa disciplina.

Dijo que la experiencia que sumó entrenando en el lago Nahuel Huapi le sirvió en muchas carreras donde se encontró con inconvenientes provocados, por ejemplo, por el viento.

Almonacid contó que hizo una pretemporada corta en Brasil como para adaptarse al calor, que enfrentará en El Salvador.

Dijo que el Mundial de la especialidad se disputará en el Océano Pacífico. “Será con mar abierto, muchas olas y mucha temperatura”, adelantó.