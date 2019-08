Roca

Altercado, conflicto de intereses, interpretaciones contrapuestas de los hechos, divergencias en la escala de valores con que se consideran los componentes de la situación. Aparece la insensibilidad, la desconsideración y las actitudes injustas entre las partes.

Se suspende el diálogo, se embotan las negociaciones, se desdibuja el interés común. Las actitudes que se asumen están dictaminadas por el ego y la codicia. Se buscan mediadores, se fijan nuestros límites y se establecen barreras en ellos.

La parte que conserva el justo juicio y la visión del bien común tiene que mantener la calma, la cordura y el sentido común sin entrar en las pujas pero haciendo buen uso de sus cartas cuando sea su momento. No debe mostrar sus cartas hasta el momento de jugarlas y debe conocer al detalle las posturas de la otra parte.

Para salir de estas situaciones es crucial el papel de un mediador experimentado en la clase de conflicto que se plantea y que esté a la altura de negociar teniendo presente la situación, nuestras posturas, nuestros límites y nuestras herramientas de negociación.

No amenazar, aprovechar el factor sorpresa, dejar operar al mediador. No echar leña al fuego. No dejar que el fuego nos queme la ropa. Mantener la distancia y la quietud emocional.

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481