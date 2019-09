Análisis: cuando no brilla, River gana igual

Además de los títulos, River ratifica su condición de equipo dominante del país y el continente en la mayoría de sus presentaciones. Cuando agarra vuelo, equipo de Marcelo Gallardo no ha tenido mayores problemas con la mayoría de los rivales.

Esto ocurre porque incluso cuando no hace su mejor partido, igual impone condiciones y termina ganando. Ayer fue uno de esos casos en el 1-0 sobre Godoy Cruz por octavos de final de Copa Argentina.

Si bien estableció diferencias claras desde el juego en algunos tramos de la etapa inicial, el Millo no marcó diferencias como lo había hecho, por ejemplo, el sábado contra Huracán por Superliga. El conjunto de Núñez, que contó con todos sus titulares, pudo abrir el marcador relativamente temprano en el encuentro, al igual que frente al Globo.

Pese a que el rival se hizo el gol solo, en una jugada donde Joaquín Varela se llevó puesto el balón de cabeza para derrotar a su propio arquero, River no tuvo la contundencia de otras noches.

Santos Borré y Suárez contaron con ocasiones para estirar diferencias pero no tuvieron una precisión acorde al dominio que River suele establecer sobre los rivales y que, por tramos, se vio ayer tras el gol que abrió el marcador en cancha de Lanús.

Gallardo apeló a renovar energías en la parte ofensiva y darle rodaje a delanteros que necesitan recuperar horas de vuelo como Lucas Pratto e Ignacio Scocco. Antes, en el entretiempo, también había ingresado Jorge Carrascal por Nicolás De La Cruz.

Quintero estuvo acompañando al plantel en Lanús.

Sin embargo, lo bueno que había mostrado en el primer tiempo se desvaneció. El Millonario aprovechó lo inofensivo de un rival que no contó con su carta de ataque de mayor jerarquía. Santiago García no fue de la partida por lesión. El Morro se desgarró el fin de semana pasado en la derrota ante Argentinos Juniors y no pudo jugar ayer.

Sebastián Lomónaco tuvo la única chance que podría haber significado la igualdad. Una en 90 minutos, pero Franco Armani casi no tuvo trabajo.

El rostro de Gallardo en el segundo tiempo no fue de satisfacción. El entrenador busca llegar con la orquesta lo más afinada posible para el cruce por semis de Copa Libertadores ante Boca.

Desde el resultado, River logró su cometido porque clasificó a cuartos de final de Copa Argentina, donde espera por el ganador de Talleres-Almagro. Desde lo futbolístico tiene un libreto claro pero el DT quiere que haya constancia en el rendimiento y contundencia en el arco rival.