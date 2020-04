Tras cinco días de bloqueos parciales a los ingresos de Cipolletti y una fuerte restricción a la circulación, el municipio analiza comenzar con la flexibilización en los próximos días.



El primer paso será levantar los bloqueos a los accesos que se dispusieron el miércoles por la tarde. El intendente, Claudio Di Tella, adelantó que “es una posibilidad”, pero que piensa en el “día a día”.

“Tenemos que ser cautos y esperar la evolución de los casos. Por ahora venimos bien, las medidas dieron resultados. La población está respetando las restricciones y no hemos tenido nuevos casos”, indicó el jefe comunal.



La semana que viene habrá novedades respecto a otras flexibilizaciones, pero todo dependerá del informe de Nación y la posibilidad de “salir” de la categoría de circulación comunitaria en la que se encuentra Cipolletti y otras tres ciudades de Río Negro.



“Está claro que mientras no se modifique el status, sanitario la circulación seguirá como hasta ahora. Yo creo que vamos bien pero esta que no tengo esa confirmación no habrá grandes cambios”, agregó Di Tella.

El ministerio de Salud de Nación tiene un protocolo para definir qué centros urbanos están en fase de circulación comunitaria y cuando la han superado.



Además de los bloqueos a la mayoría de los ingresos, Cipolletti restringió varias las excepciones y permite circular a la población de acuerdo a la terminación del DNI.

La medida de bloquear los accesos secundarios se dispuso en principio por una semana, sujeta a la evolución del número de contagios en la localidad.



Ayer hubo un nuevo encuentro del Comité de Crisis local y el tema más destacado fue la decisión de provincia de cambiar los parámetros de caso sospechoso, con lo cuál aumentará la cantidad de testeos . “Con este cambio se podrá tener más precisión de los casos reales,” indicó una fuente del sistema de Salud Pública.

La cifra de contagios confirmados enCipolletti no se sabe oficialmente. Es que la provincia solo toma los casos de acuerdo a la ciudad de residencia y no al lugar de contagio. Actualmente, en la localidad hay 10 casos activos, dos personas fallecidas y otros tantos curados.



Sin embargo, mucho de los positivos en el Alto Valle tuvieron origen en el Sanatorio Río Negro, pero no se contabilizan como cipoleños, porque tienen domicilio en otra ciudad.

La oposición reclama “abrir el juego”

Los bloques de la oposición en elConcejo Deliberante , el PRO y el Frente de Todos, presentaron un proyecto de ordenanza vinculado a la crisis sanitaria y económica que vive la ciudad por la pandemia del coronavirus.



Ayer por la mañana, el concejal peronista Horacio Pierucci elevó una iniciativa para la creación de un Consejo Asesor Económico Social con el fin de impulsar el desarrollo social económico y productivo.



Los concejales del PRO, Carlos Martínez Larrea y Flavia Boschi, presentaron una propuesta para ampliar la participación en el Comité. El proyecto busca incorporar a los colegios de profesionales, entidades gremiales y empresarias que puedan aportar “un abordaje integral” a la emergencia sanitaria.