Andrea Ghidone se sumó a las denuncias contra Fabián Gianola

Andrea Ghidone recordó cómo fue trabajar hace 8 años con Fabián Gianola, actor que enfrenta un juicio por abuso sexual. En diálogo con El Trece, la vedette uruguaya relató: “Yo en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación”.

«Era algo con lo que tenía que convivir yo y todas las mujeres del elenco. En su momento yo lo hablé, y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar porque era la cabeza de la compañía”, agregó.

Ghidone no profundizó en las cosas que padeció pero remarcó que se trata de una situación que logró superar. “Salir a hablar me da la sensación de que debería haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy, de verdad, eso no lo puedo cambiar”, indicó.

Por último Ghidone dejó en claro cuáles son sus expectativas con el juicio a su excompañero. “Si hay algo para aportar que sea desde el lado de la Justicia, primero que nada, y, una vez que se defina, ahí sí hablar. Creo que las cosas están cambiando, no es fácil”, concluyó.

Gianola eligió no declarar el viernes pasado ante la jueza que investiga su responsabilidad en siete presuntos casos de abuso sexual. Además solicitó, a través de sus abogados, que se le conceda la eximición de prisión.