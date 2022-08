Consejos muy útiles antes de bañar a tu perro

Atención: esta nota vale también para aquellos que se inician en el oficio de la peluquería canina. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta tres puntos importantes: el estado de salud del animal, revisar el manto y realizar el acicalamiento.

Lulú es de Neuquén y acompaña la nota de hoy, además es habitué del lugar



El estilista canino Marcelo Miranda, de Zoona Animal, de Neuquén, afirma que conocer el estado de salud y físico del perro es fundamental antes de realizar el baño porque se debe saber actuar en caso de que este sea sordo o ciego. También si está lastimado, quebrado o simplemente conocer si tiene problemas del corazón o padece de alguna enfermedad como epilepsia, obesidad o en caso de las hembras si se encuentra preñada, para tomar los recaudos necesarios antes de preparar el baño.

Noha mantiene el cuidado del manto para una vida saludable



Revisar el manto -si tiene pelo muerto, nudos o si está apelmazado – el estado general del perro, además de verificar si tiene uñas largas pelos en el canal auditivo, si presenta lagañas o cazcarria, que es la materia fecal que se adhiere a los pelos que se encuentran alrededor del ano, explicó el profesional. Luego se procede a realizar el acicalamiento (es la preparación del perro para entrarlo a bañar). “Nunca bañar al perro con nudos ni con pelo muerto (o sea sin acicalar)”, señaló. En la estética canina – explica Miranda – el estilista no se limita solo a “esquilar y lavar perros y para dedicarse a este oficio es importante que nos gusten los animales y tener paciencia. “Si pensamos dedicarnos al estilismo canino sólo para ganar dinero, nuestro trabajo puede durar poco”, acotó el profesor.

El uso de los fijadores debe ser moderado porque estropea el pelaje



El estilista además aconseja revisar el manto del animal para ver dónde hay zonas de pliegues y cuáles son las más sensibles, con el fin de detectar defectos, verrugas o bultos anormales y ocasionar lastimaduras, muchas veces al bañarlos en casa, estas cosas se pasan por alto y puede ser contraproducente por lesiones posteriores en la piel.

El baño del perro en casa debe ser un momento de disfrute



Para el profesional, antes de mojar por completo el cuerpo del can, se debe colocar tapones de algodón en el canal auditivo para prevenir una posible otitis y corroborar la temperatura del agua en el antebrazo y así evitar quemarlo. El agua debe estar de tibia a fresca, ya que después se dará calor con los secadores, después de secar con toallas, de esta manera se evitará afiebrar al animal. Luego se procede a drenar las glándulas que se encuentran alrededor del ano, entre las 8 y las 4 de las agujas del reloj. En cuanto al uso de cosméticos, hoy en día existen muchos y de diferentes marcas, pero para conseguir buenos resultados es fundamental que la cosmética esté formulada a partir de ingredientes de máxima calidad, explicó Miranda.

El uso de productos debe ser de buena calidad para evitar posibles lesiones en la piel



Según explica Miranda, el pH (potencial hidrógeno) de la piel del perro es cercano a 7, mientras que el pH de la piel del humano es 5.5, es decir, más ácido. Por lo tanto, si se utiliza productos de cosmética humana para bañar a un perro, con el tiempo se notarán sus efectos nocivos. “De nada sirve utilizar productos baratos porque no siempre son los más convenientes y a largo plazo, se nota en el manto del perro”, señaló. Para los servicios de peluquería canina, los productos profesionales se venden concentrados, por lo tanto, se deben diluir. También hay diferentes tonalizadores para mantos oscuros, mantos cobrizos y blancos. Estos últimos también pueden usarse en perros oscuros, cuyo manto se ha “oxidado”, es decir, cuando se muestra un color rojizo; en mantos bicolores, se resaltará el blanco sobre el otro color, indicó además que el uso seguido de los tonalizadores, en un perro blanco que se baña cada semana y media se reflejará más que en uno que se baña cada 6 meses, por más que se use el mejor shampoo blanqueador. En productos texturizadores como shampoo para “Terriers” de pelo duro permiten mantener la textura del pelo porque no lo ablandan y tampoco lo suavizan – aclaró – y muchos suelen utilizar detergentes importados para estos perros, obteniendo buenos resultados.



En cuanto al uso de acondicionadores a base de aceites vegetales como jojoba, coco, almendras, lino, se usan para nutrir y dar mayor caída al pelo, explicó el profesional y están indicados para mantos sin brillo y en razas de pelo largo donde el pelo debe verse pesado, como por ejemplo en el Yorkshire, Terrier o el Shih Tzu.

Por otro lado, Miranda indicó que los acondicionadores además de ayudar a desenredar el pelaje también aportan a repararlo y a repeler la electricidad estática que favorece la formación de enredos.

Por último, para mantener el peinado se utilizan fijadores en aerosol, que evitan que el animal se desarregle si hace un movimiento brusco, aunque no se debe abusar porque estropean el pelo, culminó el profesional.

Galería de Adopciones

1/ 6 Nina, Contacto Funpabia, Cipolletti 2/ 6 Adopta un Jordán, Trian , adulto. Contacto Fund. SOS ANimal, Cipolletti 3/ 6 Cachorros 2 meses, Contacto Corazón canino, Roca 4/ 6 Cachorros tamaño medianos, Contacto Anim Ales, V. Regina 5/ 6 Gaucho, joven Contacto Funpabia, Cipolletti 6/ 6 Adoptá un Jordán, perro adulto. Contacto Fund. SOS Animal, Cipolletti