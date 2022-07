«Corchito», el perrito que se hizo viral como «colectivero»

Lucas Federico Ocaña es chofer profesional y trabaja desde hace 15 años en la empresa 9 de Julio, Línea Oeste, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Ocaña sale de su casa todos los días a las 4:35 de la madrugada para llegar a su destino laboral. Para ello, debe tomar dos colectivos. La parada se encuentra en la esquina 161 y 520 con el colectivo (interno 111), el que maneja Lucas.

Sus patitas cortitas no le impiden subirse a los asientos cuando le dan permiso



Entonces aparece Corchito. Se hace entender ladrando al lado de la puerta para subir y sus patitas cortas no le impiden saltar cada escalón del transporte para saludar a su amigo. Corchito espera paciente para subirse al asiento y recibir un cariñoso abrazo de su gran amigo humano. Corchito no viaja, solo se sube y acompaña al chofer mientras espera el llamado de servicio.

«A Corchito lo conocí en enero al comenzar a trabajar en esa esquina para reforzar los servicios que pasan completos, sin capacidad y no pueden cargar más pasajeros», contó Ocaña a RÍO NEGRO, pero aclaró que Corchito no viaja con ellos, sino que Corchito vive desde enero en una hormigonera que se encuentra ubicada en la misma esquina.

Todos los días, Corchito espera en la esquina a su amigo Lucas para hacerle compañía, mientras espera ser llamado



Corchito tiene una casita hecha con pallets y también tiene una estufa, colchón y sábanas que le hicieron los muchachos que trabajan en el lugar, según cuenta Ocaña y todas las noches duerme bajo techo junto con el sereno del lugar. «Él no se moja, come en el lugar y todas las mañanas nos viene a recibir en esa esquina a las 6,30, en el momento que estamos parados esperando ser llamados para salir, pero él no viaja con nosotros», comentó el muchacho.

Corchito se cree un pasajero más del colectivo 111, cuenta Lucas Ocaña



Lo más curioso es que Corchito tiene dos familias: su dueña, que vive a dos cuadras, fue por él varias veces, pero Corchito siempre se escapa y vuelve a su casita de la hormigonera. Al viralizarse los videos apareció su primera familia con fotos de cuando era apenas un cachorro, pero Corchito también se escapó de aquel hogar para instalarse en su casita hecha de pallets y recibir los saludos cariñosos de todo el personal de la obra, además de su gran amigo Lucas.

Lucas formó un gran vínculo y se asegura de que a Corchito no le falte nada