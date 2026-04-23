Sufrieron una descarga eléctrica en una playa de Bariloche: la justicia federal confirmó la condena

El hecho ocurrió la tarde del 16 de enero del 2017, en la playa ubicada a la altura del kilómetro 4,700 de la avenida Bustillo de Bariloche. (Foto Alfredo Leiva)

Un grito alertó a Juan Manuel Negro la tarde del 16 de enero de 2017. Su hija estaba en peligro. La familia había llegado desde Buenos Aires a Bariloche, para disfrutar de unas vacaciones, y esa jornada estaba en la playa pública, ubicada a la altura del kilómetro 4,700 de la avenida Bustillo.

El hombre se acercó a socorrer a la niña, que había recibido una descarga eléctrica. Pero el padre quedó “pegado” a unos caños que venían de un pilar, atravesaban la playa y bajaban hacia la desembocadura del lago Nahuel Huapi.

Negro sintió por unos segundos cómo la corriente ingresaba por debajo de su brazo derecho, a la altura de la axila. Su pareja intentó ayudarlo, pero también recibió un golpe de electricidad. Pidieron ayuda a los gritos y de manera repentina se cortó la electricidad y pudo liberarse. Su hija y él sufrieron lesiones y un susto mayúsculo que les arruinó las vacaciones.

Negro interpuso una demanda contra la Administración de Parques Nacionales, la Municipalidad de Bariloche, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la propietaria de unas cabañas, a la que se le atribuyó el pilar y los caños que suministraban energía a una bomba de agua sumergida en el lago y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).

La demanda se dirimió en la Ciudad de Buenos Aires, tras un conflicto de competencia que resolvió la Corte Suprema y desvinculó al municipio y al DPA.

El 19 de septiembre del 2025, la jueza federal de primera instancia María Alejandra Biotti exculpó a Parques Nacionales y a la propietaria de las cabañas, pero admitió parcialmente la demanda y condenó a la CEB a pagarle una indemnización, en concepto de daño psíquico y daño moral sufridos por Negro y su hija, con los intereses correspondientes desde el 28 de enero de 2017.

Una sentencia apelada

La CEB y Negro apelaron. En febrero pasado, los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández y Jorge Morán, rechazaron los recursos de apelación del demandante y de la CEB y confirmaron la sentencia de primera instancia que condenó a la CEB al pago de 125.000 pesos, en concepto de daño psíquico y de 500.000 pesos, en concepto de daño moral reconocido a favor de cada uno de los actores, más los intereses.

Fernández en su voto recordó que “en la causa bajo estudio se había declarado la competencia del juzgado (de CABA) para entender en las presentes actuaciones respecto a la Administración de Parques Nacionales”, la CEB, la propietaria de las cabañas “y la incompetencia con respecto a la Municipalidad de Bariloche y al DPA – Regional Zona Andina, lo cual había sido confirmado por esta Sala y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Diario RÍO NEGRO accedió a las sentencias de primera instancia y la de la Sala III de la Cámara porque el demandante se comunicó días atrás con este diario para informar que la causa, que había comenzado tras el incidente de esa tarde de enero de 2017 en Bariloche, nueve años después tenía sentencia definitiva.

En demandante relató que su hija y él sufrieron la descarga eléctrica al tocar unos caños que suministraban energía a una bomba de agua ubicada en el lago Nahuel Huapi. (foto Alfredo Leiva)

Un proceso judicial agotador

“Fue un juicio eterno, representó una inversión de dinero importante por los viajes, pero creo que es importante con lo que tiene que ver con las responsabilidades de los funcionarios”, expresó el demandante.

Recordó que en la tramitación de la causa y en los alegatos surgió como dato “la cantidad de bombas sumergidas en el lago y cuántas estaban realmente habilitadas y se tenía registro”. “La gran mayoría no estaban registradas”, señaló Negro.

Nosotros tuvimos la suerte que sufrimos el accidente, pero no hubo que lamentar victimas fatales”. Juan Manuel Negro, demandante

Dijo que la causa puso en evidencia “lo que tiene que ver con que la gente se manda, no pide los permisos. Una cuestión cultural y la falta de control de los organismos. Desde esa mirada me generó muchísimas cuestiones”.

Cuestionamientos del demandante

En la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, los jueces rechazaron los cuestionamientos del demandante contra la sentencia de la jueza de primera instancia que eximió de responsabilidad de Parques Nacionales y a la propietaria de las cabañas.

El demandante alegó que la resolución apelada era “manifiestamente arbitraria en tanto desconoce que el siniestro origen de la presente causa se debió a la existencia de una bomba de extracción de agua sumergida (en el lago Nahuel Huapi) en una zona que se encuentra bajo el control y supervisión de la demandada (por Parques Nacionales)”.

Objetó que la jueza de primera instancia descartó la responsabilidad de la dueña de las cabañas porque entendió que el demandante no “acreditó el vínculo de la accionada con la bomba defectuosa, inmersa en el lago Nahuel Huapi”. También, cuestionó los montos del resarcimiento por daño moral y psicológico que sufrió él y su hija.

En algunos lugares de Bariloche hay caños que cruzan las playas públicas. (foto Alfredo Leiva)

Los cuestionamientos de la CEB

La CEB apeló la sentencia de primera instancia. Alegó que la jueza confundió «las redes públicas de distribución, las cuales se encuentran bajo la guarda y el control de la CEB, con derivaciones privadas no declaradas, que permanecieron ocultas y fueron ejecutadas sin permiso ni conocimiento de la concesionaria”.

La CEB argumentó que la jueza en la sentencia confundió “la actuación posterior de la CEB, que intervino a pedido del Municipio y de Defensa Civil para desconectar el tendido clandestino y colocar fajas de advertencia por razones de seguridad pública, con un supuesto “deber previo de vigilancia” cuya inobservancia habría generado el daño”.

Sostuvo que la sentencia de primera instancia incurrió “en una notoria contradicción lógica y jurídica”. Advirtió que ese fallo “reconoce expresamente que la playa donde se produjo el accidente es un bien de dominio público provincial, y que la CEB carece de autorización legal para distribuir energía en la ribera del Lago Nahuel Huapi».

Sin embargo, advirtió la cooperativa, la sentencia «exime de toda responsabilidad a los organismos con competencia y poder de policía sobre playas y espejos de agua, en particular a la APN, al DPA, así como también a la propietaria del complejo turístico a cuyo beneficio se habría montado la conexión clandestina y concentra la condena exclusivamente en la CEB”.

Una imagen que se observa en una playa pública de la zona oeste de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Planteos rechazados

Los camaristas desestimaron los planteos de la CEB. Citaron las noticias periodísticas publicadas en los diarios, entre ellos RÍO NEGRO, que no solamente informaron sobre la ocurrencia del hecho y las lesiones leves sufridas por el demandante y su hija.

Indicaron que en enero de 2017, varios medios informaron además que la Subsecretaría de Protección Civil Municipal manifestó “que el problema había sido resuelto y que se había dado intervención a la CEB”.

Los camaristas convalidaron el criterio de la jueza de primera instancia al destacar que no se probó la responsabilidad de Parques Nacionales ni de la dueña de las cabañas. “Ello por cuanto, como bien señaló la jueza de grado, no se encuentra demostrado en la causa bajo estudio que la mencionada fuera la propietaria de la bomba de agua por cuyos caños corría electricidad”, afirmaron Fernández y Morán. Por eso, confirmaron la sentencia de la jueza Biotti.

Y ordenaron notificar al Juzgado Civil y Comercial 3 de Bariloche de la sentencia de la Cámara.