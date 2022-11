La tierna historia del hincha que llevó la bandera argentina con su perro «Bubba» al Mundial Qatar 2022

En la transmisión del partido de Argentina contra México, por el Grupo C del Mundial Qatar 2022, se pudo ver, por momentos, a una enorme bandera argentina en la tribuna de los hinchas detrás del arco argentino, con la particularidad de la foto de un perro.

Resultó que la historia se hizo viral porque llamó mucho la atención y se pudo conocer que detrás de esa enorme bandera con el rostro perruno, existe una conmovedora y bonita historia del perro llamado «Bubba».

Se supo que Fabricio, su responsable humano, allá por el 2004, cuando él tenía 16 años, transitaba un cuadro de depresión y ansiedad que le impedía salir a la calle. Por consejos de su terapeuta y psicólogo, adoptó a Bubba, un pero de raza Golden Rretriever con quien fundaron un vínculo muy importante y con mucho afecto, convirtiéndose Bubba en su compañero inseparable en todo momento.

La foto es la misma que el tatuaje que se hizo ara recordar siempre a su compañero

Según trascendidos, Fabricio comenzó a salir porque Bubba debía tener sus momentos recreativos como pasear y jugar, por lo que esta conducta benefició enormemente en los ánimos del muchacho y pudo superar de esta manera su problema, que afectaba indudablemente su salud.

Poco tiempo antes del Mundial de Rusia 2018, Bubba falleció y, en pleno duelo por su perro, el muchacho decidió imprimir el rostro de su amado e inseparable amigo en la bandera.

Al principio tenía otros planes con la bandera. Ahora la lleva en cada partido

Aunque no faltaron opiniones que cuestionaban su decisión de poner a su perro en vez de la foto de algún ídolo futbolístico, Fabricio no hizo caso y si bien luego del torneo, según cuenta su entorno, iba a quemarla para no estar atado a su recuerdo, también hubo varias personas que apoyaron que no tomara tal decisión y fue así como esta enorme bandera albiceleste se hizo presente en el estadio en Qatar.

Ante las inquietudes de muchos, trascendió que el joven “mientras todos hacían banderas de Messi o Maradona, él decidió recordar a su amigo, cuya foto lleva tatuada».