Antes de su debut en la NBA, Bolmaro habló desde Estados Unidos: ''empecé a jugar al básquet por Manu''

La pandemia aceleró ciertos procesos y el deporte no está fuera de eso. Entre tantas cosas, se potenció el uso de la tecnología para acercar a las personas a eventos presenciales de difícil acceso. Así ocurre en la NBA, donde las conferencias de prensa se hacen por zoom desde el año pasado.

Para la temporada que comienza hoy (19/10) se sumó otro argentino a Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que estaban desde la liga pasada. Se trata de Leandro Bolmaro, el cordobés de 21 años que jugó el último Mundial para la selección nacional y llegó a Minnesota Timberwolves.

El joven nacido el 11 de septiembre de 2000 en Las Varillas, el mismo pueblo de Fabricio Oberto, dio su testimonio desde Minneapolis, ciudad perteneciente al estado de Minnesota. Río Negro tuvo acceso a la conferencia de prensa en la que Bolmaro contó sus sensaciones.

''La idea es ayudar a un equipo, traerle energía, intensidad. El ambiente es bueno, soy un afortunado de haber llegado hasta acá. El objetivo es conocer la liga, aprender y estar preparado para el momento que me toque'', declaró el cordobés, quien llegó a la ciudad de 420 mil habitantes y hoy es acompañado por su papá. ''Mi viejo está acá, llegó ayer. Estamos contentos y disfrutándonos. La ciudad es tranquila, me gusta. Estuve por los lagos, hay un shopping enorme''.

La NBA tiene muchas estrellas. Jugadores que ya se metieron en la historia y siempre buscan salir campeón como LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant y Damian Lillard -entre otros- son rivales de mucha jerarquía. ''Me gustaría enfrentar a todos, es la mejor liga del mundo. No hay uno que no quiera enfrentar. Estoy muy ansioso y con muchos nervios pero voy a estar preparado para el momento que sea'', dijo Leandro.

La llegada de Bolmaro a Minnesota no fue casual. Pablo Prigioni, ex jugador argentino, está trabajando como asistente en los Timberwolves. ''Es un honor poder estar con Pablo. Me está ayudando muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha. Es un honor porque él pertenece a la Generación Dorada argentina. Me está enseñando muchas cosas nuevas''.

El camino para llegar a la elite exige mucho esfuerzo. Además de talento y capacidad, la constancia es un aspecto fundamental. ''Trabajé mucho para llegar acá, fue con sacrificio. Dejé mi familia, mis amigos y mi casa de pequeño. Cada día entrené como hoy. No hay un día que tenga todo el tiempo libre, siempre estoy haciendo algo. Creo que me lo merezco muchísimo por cómo trabajé. Ahora quiero ganarme minutos'', destacó el cordobés.

Bolmaro tuvo minutos en los partidos de pretemporada y este miércoles estará en la plantilla para enfrentar a Houston Rockets. ''En los partidos (de preparación) me sentí bien. Tengo cosas que mejorar, obviamente, como el físico y mi tiro. En defensa me sentí bastante bien. Apostaría por este equipo, lo veo muy bien. La idea es ir de menos a más'', sostuvo al respecto.

Como todo pibe que creció en las últimas dos décadas, la Generación Dorada es el gran espejo y Manu Ginóbili, la referencia. Los años en los que fue forjando su sueño lo tuvieron al bahiense como figura clave en San Antonio Spurs.

''Mi ídolo siempre fue Manu, crecí mirándolo a él. Tuve la oportunidad de conocerlo y fue un sueño. Empecé a jugar al básquet por él'', confesó.

Antes de ser elegido en el draft de la NBA, Leandro pasó por el básquet español, más precisamente en Barcelona. Primero fue parte del equipo B y luego pasó al profesional, donde tuvo minutos en Euroliga y en el torneo local. Entre otros compartió equipo con Pau Gasol, campeón de todo a nivel selección con España y en la NBA con los Lakers.

''En Barcelona me di cuenta de varias cosas. Me ayudó a convencerme de que con el trabajo se pueden hacer grandes cosas. En el primer año no jugaba mucho y eso me enseñó a ser duro mentalmente y más paciente. Me pongo objetivos a corto plazo y trabajo duro para eso'', explicó.

En los partidos de pretemporada se cruzó con su coterráneo Facu Campazzo, que juega en Denver Nuggets. Bolmaro contó que el base de la selección le aconsejó estar tranquilo, aunque para él no es fácil. ''Con Facu hablamos y me dijo un par de cosas. Es la mejor liga del mundo, siempre voy a estar nervioso hasta que agarre confianza'', finalizó.

La temporada de la NBA arranca hoy con dos partidos: el campeón Milwawukee recibe a Brooklyn a las 20:30 y desde las 23 los Lakers reciben a los Warriors de Golden State. Denver, con Campazzo, debutará mañana a las 23 contra Phoenix Suns. El viernes, desde las 21, los Oklahoma Thunder de Gabriel Deck irán frente a Houston Rockets.

El otro argentina en la NBA era Luca Vildoza, que hace dos semanas fue cesanteado por New York Knicks por una lesión de la que no se recuperó. Hoy es agente libre.