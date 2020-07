Apertura del cerro Catedral: "Es una de las primeras actividades masivas en el país"

Esta temporada invernal, el cerro Catedral no recibirá los 10.000 esquiadores diarios pero aún en contexto de pandemia, a partir del miércoles, los 7.500 barilochenses que ya disponen del pase podrán esquiar.

Se trata de una fase de entrenamiento que, de acuerdo al éxito, permitirá pensar en una apertura gradual del cerro a partir del primero de agosto.

"Es una de las primeras actividades masivas que se dan en el país en esta cuarentena. De modo que todos los ojos estarán puestos sobre Bariloche", planteó Manuel Pérez Diez, gerente comercial de Catedral Alta Patagonia.

En esta primera etapa, los medios de elevación solo estarán abiertos de miércoles a domingo de 9.30 a 16. Pero la apertura estará sujeta a las condiciones climáticas para que la gente no espere en los refugios de montaña. "Si el clima no es bueno, no se abrirán los medios y ese día se compensará los días restantes (lunes o martes)", explicaron.

La apertura estará sujeta a las condiciones climáticas para que la gente no espere en los refugios de montaña. Foto: Marcelo Martinez

El jefe de Gabinete, Marcos Barberis, recalcó que "la idea es que nos cuidemos en esta fase de entrenamiento para que en agosto podamos tener un cerro operativo y para que haya mayor circulación económica en la ciudad".

El funcionario aseguró que no temen las consecuencias por la práctica deportiva del esquí aunque sí preocupan los encuentros sociales previos o posteriores. Por eso, en la base del cerro no habrá actividad y no se permitirá paseos a los peatones. "Se puede ir pero no entrar a la montaña", aclaró Barberis.

Los locales gastronómicos solo funcionarán con "take away" (retiro en el puesto) y no habrá mesas ni comensales. En tanto, los refugios de montaña solo estarán abiertos para brindar el servicio de baño.

En un principio, solo abrirán la telesilla séxtuple y cuádruple, la Hoya y los medios de arrastre Magic III y IV, Princesa I y II y Cóndor I.

Solo abrirán la telesilla séxtuple y cuádruple, la Hoya y los medios de arrastre Magic III y IV, Princesa I y II y Cóndor I. Foto: Marcelo Martinez

El protocolo y la nueva operatoria de servicios en el cerro Catedral podrá consultarse en la página www.catedral2020.com.ar. La Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard (AADIDES) anunció que habrá 30 "preventores" -estudiantes- con pecheras en lugares estratégicos a fin de controlar el uso del tapabocas y el distanciamiento social.

Del éxito de esta apertura depende que todo continúe en agosto y en septiembre. Ojalá la gente pueda disfrutar de la montaña de la mejor manera posible". Martín Bacer, presidente de AADIDES.

Pérez Diez recordó que "no habrá venta de pases en la ventanilla y solo podrán esquiar quienes ya lo hayan adquirido. En tanto, quienes no deseen usarlo este año, hay plazo hasta el 30 de septiembre para devolverlo y solicitar una nota de crédito (siempre y cuando no lo hayan usado)".

La policía llevará a cabo el control en los puestos camineros cercanos al cerro Catedral para verificar que los barilochenses cuenten con el pase correspondiente. Si bien habrá servicios de colectivos, tendrá una tarifa preferencial y menos horarios "para desalentar el uso del transporte público".

La práctica del esquí no genera miedo pero hay que ser muy prudente en los comercios. Por eso, decimos que estos 10 días serán una prueba". Marcos Barberis, jefe de Gabinete.

El presidente de la Asociación Empresarial del cerro Catedral, Néstor López Dávalos, hizo hincapié en que "somos el primer centro de esquí grande que abre en Sudamérica". "No podemos quedarnos encerrados para siempre. Hay mucha gente que se opone pero acá hay una fuerte pasión de la gente de la montaña que es difícil de transmitir. No tiene que ver con una cuestión económica", dijo.

"Somos el primer centro de esquí grande que abre en Sudamérica", plantearon desde la empresarial del cerro Catedral. Foto: Marcelo Martinez

El secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, Walter Cortez, le agradeció a la empresa Catedral Alta Patagonia por el pago de 50.000 pesos a todos los trabajadores temporarios. "Hay casi 450 trabajadores en el cerro. La gente trabaja con temperaturas bajo cero, ponen el pecho en las buenas y en las malas pero siempre el que más padece es el operario", señaló el dirigente gremial.