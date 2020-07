Arévalo: “No fue prudente tratar de hacer lo que hizo YPF”

El polémico borrador que presentó la petrolera de bandera todavía sigue dando de qué hablar y además del fuerte cuestionamiento que hizo Petroleros Privados inicialmente también se sumó la palabra del sindicato de Petroleros Jerárquicos de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

“No fue prudente tratar de hacer una avanzada de esta naturaleza como hizo YPF, cercenando los derechos de los trabajadores. No corresponde y más en estos momentos de desgracia por la pandemia que se sumó a un problema de precios que ya tenía la industria”, indicó el secretario general del gremio, Manuel Arévalo, en diálogo con Energía On.

Si bien se mostró en contra de la primera oferta de la empresa, aseguró que su entidad gremial siempre está dispuesta a “dialogar” cuando lo que se intente sea “sacar la situación adelante” para que todos los operarios suspendidos sean reactivados y para que no se pierda ningún puesto de trabajo.

“El proyecto de YPF le hace flaco favor a las relaciones serias y responsables que hemos construido con el tiempo. Esto vino como una especie de imposición que no se condice ni con las organizaciones empresarias ni gremiales”, señaló Arévalo. Y Agregó: “Hay que poner ese equilibrio que jerárquicos siempre lo buscó y puso en práctica. Entonces no nos salgamos del camino de las buenas costumbres”.

El gremialista fue autocrítico y aseguró que hay muchas cosas por arreglar y mejorar en el sector, pero también las hay dentro de YPF. Aseveró que lo que se debe hacer es “buscar un punto de equilibrio” entre todas las partes como sucedió en otras crisis que tuvieron un fuerte impacto en la actividad petrolera de la Cuenca Neuquina.

“Hay muchos trabajadores y trabajadoras que solucionemos las cosas y no que nos estemos peleando constantemente, por eso siempre seguimos sentados y listos para dialogar”, concluyó.