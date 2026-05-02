Una de las economistas criticadas por Milei advierte: «Lo que vemos es una economía totalmente dual»

El recalentamiento de la inflación en marzo y las caídas de la actividad y del empleo parecen haber encendido alarmas en el Gobierno. Tal es así que el presidente Javier Milei defendió, en dos discursos consecutivos, el la baja del trabajo en blanco: afirmó que los puestos informales están en alza y que pronto, gracias a la reforma laboral, se convertirían en empleos formales.

Sin embargo, economistas de todo el espectro ideológico, luego insultados profusamente por Milei, no parecen compartir el optimismo. Y para algunos, el desgaste del plan no es reciente.



“El deterioro arrancó cuando, después de que el Gobierno sacó los controles de capitales y dejó de comprar dólares [tras el acuerdo con el FMI de 2025], la demanda de moneda extranjera se llevó puesto el precio”, dijo a RÍO NEGRO Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora Eco Go.



“Se intentó sostener el esquema de bandas cambiarias con un apretón monetario que frenó el crédito y la actividad de golpe. Y lo financiero empezó a contagiar la economía: el producto, el empleo, el salario y la inflación. También está impactado en las encuestas y la gobernabilidad”, agregó.



Dal Poggetto es una de las economistas más prestigiosas de la Argentina. Desde que Javier Milei asumió en la Rosada, advirtió sobre los potenciales riesgos del plan económico libertario: afirmó que el programa de La Libertad Avanza es similar al de la convertibilidad de los 90, con una dinámica de ajuste fiscal que podría empujar a una recesión.



Sus filosos análisis le valieron reconocimientos, como el de la firma española ForumEconomics, que consideró a Eco Go la consultora que mejor pronosticó variables clave de la Argentina en 2020, 2021, 2022 y 2024.



Dal Poggetto cuenta con otro honor, pero inverso: es considerada una “econochanta” por Milei, que, fiel a su estilo, la apodó “Dal Pifieto”. Pese a ello, la economista, no deja de señalar el desgaste del modelo libertario.

«El esquema actual funciona cuando el dólar se queda quieto, la tasa de interés está por debajo de la inflación, y la tasa de interés del dólar sigue siendo muy alta” Marina Dal Poggetto



En la primer jornada de Expo EFI, Dal Poggetto compartió escenario con sus colegas economistas Emmanuel Álvarez Ágis, Andrés Borenstein y Pilar Tavella.

“La micro requiere que esa consolidación fiscal sea duradera del tiempo. Y si lo que tenés como consecuencia de la micro es un deterioro en los ingresos, el ajuste fiscal que tenés de hacer te torna el esquema muy contractivo y es un poco los dos problemas en la micro que estamos teniendo”, afirmó Dal Pogetto durante su intervención y agregó que “hay tres precios en la economía, el dólar, la tasa y la inflación. El esquema actual funciona cuando el dólar se queda quieto, la tasa de interés está por debajo de la inflación, y la tasa de interés del dólar sigue siendo muy alta”.



En esta conversación con RÍO NEGRO en el marco de la Expo EFI, un evento de contenido financiero y de inversiones que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, la especialista habló del programa libertario y qué esperar del tipo de cambio, el consumo y los precios.

PREGUNTA: ¿Qué habría que mirar para lo que viene?

RESPUESTA: Tras el resultado electoral de 2025, con mayor caudal político en el Congreso pero con errores no forzados varios, la gobernabilidad se sostiene. En lo financiero, el dólar funciona como ancla y estamos volviendo a tener tasas de interés negativas para expandir el crédito. La pregunta es: la estabilización financiera y la gobernabilidad ¿terminan de enderezar la macro y las encuestas, y se logra armar un tránsito más ordenado hacia el 2028? ¿O al revés: no terminan de impactar en la actividad? Va a depender mucho de la dinámica política.

P: El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que desde el exterior “nos ven mejor” de lo que decimos acá, sugiriendo que en realidad, la gente no está tan mal. ¿Cómo lo ve?

R: La consistencia fiscal y el programa financiero de afuera se ven bien, pero todavía no están refinanciando la deuda. El programa monetario hoy parece más razonable, porque el Banco Central está comprando dólares, pero se usan para pagar la deuda. Y el riesgo país todavía no termina de comprimir. En lo doméstico, hay sectores con distintas velocidades. La economía creció fuerte en 2024. Pero desde febrero de 2025 hasta hoy, se estancó. El dato de febrero de 2026 está abajo del de febrero de 2025. Hay sectores dinámicos, pero hay una economía totalmente dual. En Río Negro, ustedes están cerca de la mina de oro de la Argentina, que es Vaca Muerta. Eso es una historia, pero en el conurbano es otra.

La economía creció fuerte en 2024. Pero desde febrero de 2025 hasta hoy, se estancó. El dato de febrero de 2026 está abajo del de febrero de 2025. Hay sectores dinámicos, pero hay una economía totalmente dual. Marina Dal Poggetto

P: La gente que nos ve positivamente no vive acá, porque uno de los temas principales es la caída del consumo. ¿Qué análisis hacés al respecto?

R: Hubo un cambio en la estructura de consumo, porque la economía pasó de tener tasa de interés negativa y brecha cambiaria alta a lo contrario. Entonces, la señal de cómo consumir los stocks cambió tanto en las familias como en las empresas. En 2023, las familias hacían la compra del supermercado para los próximos tres meses. Hoy no hace falta. A las empresas que se sobrestockearon en 2023, hoy los stocks, con esta tasa de interés, les queman. Es un cambio en la estructura. Sumado a eso, el mundo se está cerrando y China está jugando a colocar sus excedentes compitiendo por precio. Y las familias están consumiendo electrónicamente. Entonces, todas las estadísticas te muestran cosas raras. Dicho eso, el crédito, que traccionó el consumo de durables que explicó el crecimiento de la economía en 2024, hoy no está. Recién se está esperando que, con la estabilización de las tasas en pesos de corto plazo, se pueda empezar a conseguir una baja en las tasas activas. Y se empieza a ver alguna refinanciación de los créditos en mora.

P: ¿Hasta cuándo se puede sostener la tasa real negativa?

R: Yo siempre cuento el mismo cuento. Cuando al jardinero de Buckingham le preguntaron una vez cómo hacía para mantener el pasto verde, él dijo: “Es muy fácil. Vos regás y cortás el pasto, regás y cortás el pasto, regás y cortás el pasto. Al cabo de 400 años, tenés el césped de Buckingham”. Fortalecer la moneda también es teóricamente fácil: hay que remunerar el ahorro y no romper contratos, remunerar el ahorro y no romper contratos, remunerar el ahorro y no romper contratos. Y al cabo de veinte años, tenés el real brasileño. El punto es que no es necesariamente fácil: Argentina venía de un overhang de moneda [sobrante monetario] y todavía no hay acceso al crédito. El Gobierno está intentando restablecer un programa financiero, para lo cual su principal dificultad es la falta de horizonte y el impacto del nivel de actividad sobre la recaudación y la consiguiente necesidad de hacer más ajuste fiscal. Es bastante más complejo de lo que parece.

P: En su charla, el economista Emmanuel Álvarez Agis dijo que la medición de su consultora, que incluye 300 precios, pronostica que la inflación de abril va a ser de 2,8%, pero que no hay motivo para pensar que mayo dará por debajo de 3%. ¿Qué escenario ven en EcoGo?

R: Hubo inflación en dólares. Con un dólar a la baja, desde la elección hasta la actualidad, fue de 18%. Para que la inflación dé 32% en el año [la interanual que dio en marzo de 2026], hace falta que el dato converja al 2% mensual desde mayo hasta diciembre. Para que suceda eso, los aumentos tarifarios deberían frenar, el precio de la nafta y el de la carne deberían estabilizarse, y la inercia de servicios — que indexa a la inflación pasada — en algún momento debería empezar a aflojar. Pero el ancla sigue siendo el dólar. Y en el mercado cambiario de abril, la demanda de dólares de los particulares y del sistema financiero fue muy alta. Y, con el Gobierno pagando al contado la deuda, las reservas cayeron con una balanza comercial récord de US$2.500 millones. Entonces, en alguna medida va a depender del esquema cambiario. Se bajó la tasa de interés para reactivar la economía, jugando a que el tipo de cambio se mantenga, pero los últimos días, se movió 2%: el carry trade de un mes. ¿Adónde va el dólar y adónde va la inflación?

El Gobierno está intentando restablecer un programa financiero, para lo cual su principal dificultad es la falta de horizonte y el impacto del nivel de actividad sobre la recaudación y la consiguiente necesidad de hacer más ajuste fiscal.

P: ¿Puede haber un cuello de botella cambiario después de que entren los dólares de la cosecha gruesa?

R: A favor, la estacionalidad del sector externo es menos empinada. El “trimestre de oro” agropecuario pierde fuerza, en gran medida, porque las exportaciones de energía y de minería crecen, más por precio que por cantidad. Son una salida mucho más estable a lo largo del año. Pero el grueso de los dólares ahora está relacionado con la deuda del sector privado y de las provincias. La estacionalidad del agro va a caer en algún momento después de agosto. La pregunta es cómo manejan el esquema cambiario en el caso de que en algún momento la demanda de dólares supere la oferta. Porque hoy compran dólares todo el tiempo, pero subiendo un poquito el tipo de cambio.

P: Están soltando el ancla de a poco…

R: Exacto: el proceso no es tan fácil.

Perfil

Marina Dal Poggetto es Economista de la UBA y Máster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Es Directora ejecutiva de la consultora Eco Go.

Fue Subgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central y Jefa de Asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía.

Fue profesora en la UBA, la UCES y la UTDT y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Comunidad Europea y Unicef.