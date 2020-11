Coronavirus: Argentina superó a Brasil en muertos por millón de habitantes

Una de las estadísticas más certeras para comparar el desarrollo de la pandemia de coronavirus entre distintos países es la cantidad de muertos por millón de habitantes.

En ese apartado, Argentina tuvo números relativamente bajos en los primeros meses de pandemia pero esa situación se revirtió en el tiempo reciente.

Esta semana superó a Chile y entre ayer y hoy pasó a Brasil, uno de los países más afectados del continente.

Según los datos de la Universidad John Hopkins, Argentina tiene 78.76 muertos cada 100.000 personas, mientras que Chile tiene 78.69 y Brasil 78.64.

El sitio Our World in Data le otorga 775.4 fallecidos por millón de habitantes, contra 775.0 de Brasil y 771.0 de Chile. En World Do Meters, la relación es 779, 777 y 771, respectivamente.

Argentina tiene por encima a España, Andorra, Perú, Bélgica y San Marino. No hay que perder de vista que San Marino y Andorra tienen menos de 100 mil habitantes, por lo que dentro de un parámetro de países más grandes, Argentina estaría cuarta.