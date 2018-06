Aborto: cronología de una sesión histórica

11.20 | Comenzó la sesión

11:48 | Lipovetsky, el primer orador

11:49 | Negri denunció que su número de teléfono “fue viralizado”

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri, advirtió que “jamás se había violado” su “intimidad de esa forma”. “Mi número de teléfono fue viralizado, jamás se había violado mi intimidad de esa forma. Se han metido hasta con mis nietos. Un verdadero católico no amenaza ni desea el mal. No apoyo el aborto, solo creo que la criminalización de la mujer fracasó. Por suerte hay personas más tolerantes”, dijo el diputado cordobés a través de la red social Twitter (Foto Télam).

11: 58 | Polledo: la legalización “no es el camino para evitar las muertes de mujeres”

12:34 | Massot: el proyecto representa “una legalización irrestricta” del aborto

El presidente del bloque Pro de diputados, Nicolás Massot, sostuvo que “no venimos a discutir sobre despenalización, es el eufemismo más grande de este proyecto, está solo en el título... Representa nada más que una resultante de lo que es una legalización irrestricta. Tampoco venimos a discutir sobre salud pública; no es cierto”, y le apuntó al ministro de Salud y a su antecesor en ese sentido.

El diputado también salió al cruce de sus colegas del FpV Juan Cabandié y Mayra Mendoza, en torno a que durante la gestión anterior no se abordó la discusión del aborto. “A todos los que les dicen que estamos defendiendo el status quo y no queremos avanzar, cuenten que no es así. A partir de mañana mismo, ocurra lo que ocurra, van a encontrarnos trabajando con todas las alternativas posibles”, advirtió.