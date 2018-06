Aborto: tras dos meses de exposiciones, Diputados ya debate la ley

Se negocia además eliminar del texto base el artículo que presume que las mujeres de entre 13 y los 16 años “cuentan con aptitud y madurez para prestar el debido consentimiento”, y mantener en cambio el artículo 26 Código Civil, que indica que “si se trata de tratamientos invasivos”, debe estar acompañado de padre, madre o tutor. Así lo plantean ambos diputados oficialistas, que proponen, además, no derogar el 85 y 86 del Código Penal, sino incluir en las excepciones la interrupción del embarazo hasta la semana 14. De otra forma, como la Salud corresponde a las provincias, dicen cerca de Wisky, se evita el peligro de que los distritos no adhieran a la ley. Vienen diez días decisivos.

Uno de los elementos que podrían incluirse es permitir que los profesionales de la salud puedan plantear la “objeción de conciencia” para negarse a realizar la interrupción de un embarazo, algo que promueven Daniel Lipovetsky (Pro) y el rionegrino Sergio Wisky (Pro). También podría aceptarse la creación de Consejerías para mujeres que quieran abortar –proyecto de Daniel Filmus (FpV)–, pero se buscará que no sea vinculante, es decir, que no impida que se lleve a cabo.

Pero los números están muy justos. Los cálculos entre los legisladores no varían demasiado. En promedio, están a favor unos 110; en contra, 115. El dato central son una treintena de indecisos. Varios diputados creen que haciendo ciertas concesiones, podrían acercarse posiciones. Y si no se logra que voten a favor, al menos, con números tan finos, se ausenten o se abstengan.

Diputados a favor de la despenalización buscan flexibilizar algunos puntos del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto para acercar a “indecisos”.

Cómo votaría la región

Así votarían los diputados por Río Negro y Neuquén:

A favor: Sergio Wisky (Pro); Leandro López (Pro); Lorena Matzen (UCR); Martín Doñate (FpV); Emilia Soria (FpV); Silvia Horne (M. Evita); Darío Martínez y José Ciampini (FpV).

En contra: David Schleret (Pro)

Indefinido: Alma Sapag (MPN)

“El debate sobre el origen de la vida no vale la pena frente a las urgencias de la existencia social del aborto. Es política, no metafísica”.

Lipovetzky: “Es un error mantener una ley represiva”

Daniel Lipovetzky (Pro) preside la comisión de Legislación General. Está a favor de la despenalización del aborto.

P-¿Qué evaluación hace luego de las 15 jornadas de exposición?

R- Más que positiva: se escucharon todas las voces; se hizo con respeto y tolerancia, sobre un tema que no se había debatido en democracia en el Congreso; y se instaló el debate en la sociedad, los medios de Diputados tuvieron más de un millón de visitas, y esto sirve para que haya más conciencia en la ciudadanía.

P- ¿Pudo cambiar posturas?

R- Hay posturas muy, muy cerradas, pero después hay por lo menos 30, o 35 diputados que están muy dudosos, y sin duda esto sirvió. Sobre todo el último, que creo que fue un día muy revelador: un ministro de Salud y dos ex ministros, de gobiernos distintos, con visiones muy distintas, coincidiendo en que desde el punto de vista de la Salud Pública es importante avanzar con la despenalización y legalización. No fue una sola posición personal. Para alguien dudoso, que no tiene posición rígida, creo que es determinante, deja pocos argumentos para justificar un rechazo. Y nos encontramos con miembros de organismos internacionales de Derechos Humanos, de las convenciones que quienes están en contra utilizaron para justificar la prohibición. Esos mismos funcionarios te dicen todo lo contrario, que hay que avanzar. Es muy revelador.

P-¿Por qué sí a despenalizar?

El sistema de la criminalización actual no ha servido, las mujeres abortan y, por ser punible, lo hacen de manera clandestina e insegura, y eso afecta más a las mujeres más pobres y vulnerables. Es una legislación de 1921, el que está en contra de la despenalización está defendiendo una legislación votada cuando el Congreso estaba integrado por hombres, no había una mujer, no podían votar ni ser candidatas, ni tenían potestad sobre sus hijos. Cien años después, mantener una legislación absolutamente represiva y desigual es un error. Nadie va a obligar a abortar a quien no quiere. Hay que dar la posibilidad de elegir sin peligro de morir o ir presa.