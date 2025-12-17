ESCUCHÁ RN RADIO
Necrológicas de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, miércoles 17 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Filipponi, Arturo Enrique (Cachin)

Falleció en la ciudad de Neuquén a los 88 años de edad. Héctor José Cruz y familia acompañan con profundo cariño a su esposa Marta Rodríguez y a su hijo Fabián en este momento de dolor ante tan irreparable pérdida.

COLETTI, RICARDO VIRGILIO

Falleció en la Ciudad de Rio Colorado el 15 de Diciembre de 2025.Directorio y personal de VDN S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a su familia en este difícil momento.

COLETTI, RICARDO VIRGILIO

Falleció en la Ciudad de Rio Colorado el 15 de Diciembre de 2025.Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a la Familia Coletti en este doloroso momento.

