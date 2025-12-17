Homenaje a un pionero
Mateo Sánchez Zapata, escritor e investigador neuquino.
NEUQUÉN
El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó el pasado jueves 11 de diciembre de 2025, y por unanimidad, el proyecto de Ordenanza de mi autoría mediante el cual se designa con el nombre “Antonio Donato Zapata” al espacio verde ubicado sobre Avenida Bernardo Houssay, entre Intendente Chaneton e Intendente Nordenstrom, en el corazón del Barrio Limay. La iniciativa representa un sentido homenaje familiar y comunitario que desde esa fecha pasa a formar parte de la memoria colectiva de la ciudad.
Antonio Donato Zapata, nacido en Lobería en 1937 y radicado en Neuquén desde 1968, fue un vecino emblemático, reconocido por su trabajo, su participación comunitaria y su profundo amor por el barrio que eligió como hogar desde 1971.
Trabajador de la construcción en la represa de Villa El Chocón, Zapata mantuvo siempre un fuerte vínculo con el Barrio Limay: construyó su vivienda, colaboró con vecinos, sostuvo la vida comunitaria y ayudó a levantar la capilla entonces conocida como María Madre del Dolor, hoy Nuestra Señora de los Dolores.
Fue un pionero del barrio desde 1971, trabajador del Chocón y vecino que apostó por el naciente Limay cuando todavía todo estaba por hacerse. Su vida estuvo marcada por el esfuerzo, el compromiso y el profundo arraigo con su comunidad. El proyecto de mi abuelo avanza y me llena de orgullo homenajearlo en su propio barrio.
