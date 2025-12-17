Río Negro enviará $ 150 millones para que Román pueda pagar los aguinaldos en Allen

El municipio de Allen recibirá un adelanto de coparticipación provincial para afrontar las obligaciones de los próximos meses.



La información fue confirmada por el propio intendente Marcelo Román desde Viedma, junto a la secretaria de Hacienda, Cristina Bravo, tras la reunión que tuvo con el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario de Gobierno, Agustín Ríos.



Román relató que se reunió con el gobernador y el secretario en un “extenso encuentro”.

Según pudo saber este medio de fuentes del Gobierno provincial, la asistencia que recibirá el municipio de Allen será de 150 millones para que se pueda abonar el medio aguinaldo a los trabajadores.

¿Qué pasará con la terminal de Allen?



Desde el gobierno provincial también se indicó que se habló de la obra de la terminal que está financiada, en parte, con el bono petrolero. Por problemas con algunos informes de suelo, se va a cambiar el destino de esos fondos, indicó una fuente consultada.



Según se detalló, en los próximos días se presentaría el pedido de cambio de destino de esos fondos con la documentación respaldatoria.



La municipalidad de Allen se encuentra actualmente en una situación compleja, en medio de un dificultoso tratamiento del Presupuesto para el año que viene.



Román afrontó un prolongado paro municipal por el reclamo de los gremios, que cuestionaron los exiguos aumentos que proponía el Ejecutivo municipal. Según el acta resolutiva que fue firmada por ambas partes en la delegación de la secretaria de Trabajo de Allen, se acordó un incremento acumulativo mayor al 8% que se aplicará de manera escalonada.

La causa judicial que afronta Román



Paralelamente el intendente afronta una investigación judicial preliminar por parte de las fiscales María Celeste Benatti y Graciela Echegaray.



La denuncia fue presentada por el Tribunal de Cuentas de la ciudad, y también involucró al empresario local de medios, Sebastián Ocampo, al que se acusó de usurpar un cargo público.

La denuncia contra el jefe comunal es por peculado.



Actualmente se están realizando pericias contables para corroborar la denuncia, que en una parte importante estuvo basada en las afirmaciones que realizaron exfuncionarios del gabinete de Román.

A lo largo del año su gobierno debió afrontar numerosas renuncias.



La más importante fue la dimisión de la titular de Hacienda, Griselda Morell, que hizo catarsis durante una exposición en el Concejo Deliberante en la que planteó irregularidades que involucraban al jefe comunal y al empresario Ocampo.